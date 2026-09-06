Aprobación al Presidente Kast cae al 30% y desaprobación sube al 58% según último sondeo de Encuesta Criteria

La aprobación a la gestión del presidente José Antonio Kast descendió al 30% , registrando una baja de tres puntos respecto al sondeo previo, según reveló la Encuesta Criteria publicada este domingo 6 de septiembre.

El estudio dio cuenta además de un aumento en la desaprobación hacia el Mandatario, cifra que llegó al 58%.

Respecto a las dificultades en seguridad, economía y empleo, un 38% de las personas consultadas responsabiliza de manera directa al actual Gobierno.

En contraste, un 32% atribuye estas problemáticas a la administración Boric, mientras que un 26% considera que ambas gestiones comparten la responsabilidad por el escenario vigente.

La medición también reflejó una mirada crítica sobre el rumbo nacional: un 52% sostiene que el país retrocede, frente a un 36% que percibe que se mantiene igual y un 12% que señala que va avanzando con la actual administración.