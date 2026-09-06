Adiós al Movistar Arena: Tras 18 años, el emblemático recinto ahora se llama oficialmente Santander Arena

Uno de los nombres más reconocibles de la cartelera de conciertos en Chile quedó atrás.

El recinto ubicado en el Parque O’Higgins presentó oficialmente el sábado su nueva identidad como Santander Arena, poniendo fin a 18 años bajo la denominación Movistar Arena.

El cambio responde a un acuerdo mediante el cual Banco Santander adquirió los derechos de nombre y pasó a convertirse en el principal patrocinador del recinto.

La alianza había sido anunciada a fines de julio, pero su implementación oficial comenzó durante la noche del sábado 5 de septiembre, con la presentación del nuevo nombre y logotipo ante autoridades, artistas e invitados.

De Arena Santiago a Movistar Arena y ahora Santander Arena

Aunque para varias generaciones el recinto ha sido conocido simplemente como Movistar Arena, esa no fue su denominación original.

El actual complejo comenzó a operar en 2006 bajo el nombre de Arena Santiago, luego de décadas de una historia marcada por el proyecto inconcluso del antiguo Estadio Techado del Parque O’Higgins.

Según los antecedentes de la Dirección General de Concesiones del Ministerio de Obras Públicas (MOP), la obra ocupa aproximadamente 44 mil metros cuadrados y fue desarrollada para habilitar un recinto multifuncional destinado a conciertos, espectáculos deportivos, actividades culturales y otros eventos masivos.

En octubre de 2008 adoptó comercialmente el nombre Movistar Arena luego de un acuerdo de patrocinio con la empresa de telecomunicaciones. La denominación permaneció asociada al recinto durante los siguientes 18 años.

Con el nuevo convenio, Santander sustituye a Movistar como titular de los derechos de nombre y comienza a instalar su marca en uno de los principales espacios cerrados para espectáculos de Santiago.

Un recinto que recibió a más de 1,8 millones de personas en 2025

El cambio ocurre en el año en que el Arena cumple dos décadas de operación y después de uno de los períodos de mayor actividad de su historia.

Durante 2025 recibió a más de 1,8 millones de asistentes en más de 180 eventos.

Su capacidad depende de la configuración utilizada para cada espectáculo. La información institucional del Arena sitúa su aforo máximo aproximado en 15.500 personas y señala que dispone de más de diez configuraciones diferentes.

Por su escenario han pasado durante estas dos décadas artistas como Paul McCartney, Shakira, Iron Maiden, Luis Miguel, Chayanne, Pearl Jam y Rosalía, además de numerosos músicos y bandas chilenas.

La transición hacia Santander Arena se produce, además, meses después de otro cambio relevante en la estructura del negocio.

A fines de 2025, Live Nation Entertainment, a través de una sociedad vinculada a Ticketmaster, adquirió el 51% de Arena Santiago y pasó a controlar la compañía operadora del recinto.

El estreno de la nueva identidad fue acompañado el sábado por una ceremonia que incluyó presentaciones de la Orquesta Solístico de Santiago, bajo la dirección de Paolo Bortolameolli, y del DJ Russell.

Desde septiembre, por lo tanto, las próximas fechas de la cartelera comenzarán a desarrollarse bajo un nombre distinto al que acompañó al recinto desde 2008: Santander Arena.