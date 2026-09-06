Romería al Cementerio General: Revisa los cortes de tránsito de este domingo en Santiago

Un operativo especial de tránsito se desplegará este domingo en distintos puntos del centro de Santiago y Recoleta debido a la romería por los 53 años del golpe de Estado de 1973.

Las restricciones comenzarán a las 08:30 horas y serán aplicadas de manera progresiva conforme avance la movilización desde el sector de Los Héroes hacia el Cementerio General.

Según Transporte Informa, la normalización completa de las vías está prevista alrededor de las 15:30 horas.

Uno de los primeros sectores intervenidos será el eje Alameda Libertador Bernardo O’Higgins-Avenida Providencia. El tránsito será suspendido en ambas direcciones entre Almirante Latorre y Avenida Salvador.

La medida también obligará a modificar temporalmente algunos recorridos de Red Movilidad.

Los buses que circulen hacia el oriente serán desviados por Avenida España hacia el sur, mientras que aquellos que se desplacen hacia el poniente por Providencia deberán utilizar Avenida Manuel Montt.

Cortes en San Antonio y Avenida Recoleta

Con el desplazamiento de los participantes hacia el norte de la capital también quedará interrumpido el tránsito en calle San Antonio, entre Alameda e Ismael Valdés Vergara.

Posteriormente, el operativo llegará hasta Avenida Recoleta. Ambas calzadas permanecerán cerradas entre Avenida Santa María y Avenida Valdivieso, tramo que comprende uno de los principales accesos al Cementerio General.

Durante ese período tampoco estarán habilitados los cruces ubicados dentro del área intervenida.

Para quienes circulen por Avenida Recoleta hacia el sur, el plan establece un desvío hacia el poniente a través de Avenida Dorsal y Avenida México.

Transporte Informa recomendó, además, utilizar la Autopista Costanera Norte a quienes necesiten desplazarse entre el sector oriente y poniente de Santiago y deban atravesar Avenida Recoleta.

¿Por qué se realiza la romería?

La movilización está convocada para las 10:00 horas de este domingo, con punto de encuentro en las inmediaciones de Metro Los Héroes.

Desde allí, los participantes avanzarán hacia el Cementerio General, donde está contemplada una ceremonia de homenaje y una actividad cultural.

Organizaciones de derechos humanos impulsan la convocatoria, que recibió el respaldo de las directivas del Partido Comunista y el Frente Amplio.

La jornada forma parte de las actividades previas a una nueva conmemoración del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, que puso fin al gobierno del presidente Salvador Allende y dio inicio a la dictadura de Augusto Pinochet, que se extendió hasta 1990.