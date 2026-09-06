Último adiós a Camilo Escalona: Este domingo finalizan los homenajes antes de su funeral en La Florida

Los homenajes a Camilo Escalona concluirán este domingo 6 de septiembre con su funeral en el Cementerio Parque El Prado, en la comuna de La Florida, luego de dos jornadas de despedidas al histórico dirigente del Partido Socialista (PS).

La sepultura del exsenador está programada para las 15:00 horas y se espera la presencia de familiares, dirigentes de la colectividad y representantes del mundo político.

Antes del traslado, el público podrá despedir a Escalona en el Salón de Honor de la sede del Congreso Nacional en Santiago, donde sus restos permanecerán hasta las 13:00 horas. Una vez finalizado el velatorio comenzará el cortejo hacia La Florida.

La despedida comenzó el sábado en la sede del Partido Socialista y posteriormente continuó en el ex Congreso Nacional. Durante la jornada, cientos de personas acompañaron el féretro en su recorrido por el centro de Santiago, que incluyó un paso frente al Palacio de La Moneda.

Escalona falleció el viernes 4 de septiembre a los 71 años, luego de enfrentar un cáncer de próstata.

Su muerte generó homenajes desde distintos sectores políticos y el Gobierno decretó duelo oficial para el sábado 5 y domingo 6 de septiembre.

Más de cinco décadas en la política chilena

Militante socialista desde su adolescencia, Escalona desarrolló una extensa carrera que atravesó distintos períodos de la historia reciente del país.

Fue dirigente estudiantil durante la Unidad Popular, vivió el exilio tras el golpe de Estado de 1973 y posteriormente regresó de manera clandestina a Chile durante la dictadura.

Con el retorno a la democracia ejerció como diputado y senador, encabezó el Partido Socialista en distintos períodos y presidió el Senado entre 2012 y 2013.

La Cámara Alta destacó, tras confirmar su fallecimiento, sus más de cinco décadas de actividad pública y su contribución al diálogo político y al fortalecimiento de las instituciones democráticas.