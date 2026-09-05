Día Nacional del Circo 2026 se celebró en Santiago y regiones: Así fue la celebración

En el marco del Día Nacional del Circo, una caravana de vehículos, camiones y carros pertenecientes a circos tradicionales de distintas regiones del país, acompañados por artistas y familias circenses, recorrió esta mañana la Alameda, desde el Metro Los Héroes hasta el Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM).

En la instancia participó el ministro de las Culturas, Francisco Undurraga, quien, junto a la directora ejecutiva del GAM, Alejandra Martí, y al subsecretario de las Culturas Carlos Lobos, participó en la ceremonia en la que se reconoció a destacados artistas circenses, así como a quienes integraron la mesa de trabajo para la Declaración del Circo de Tradición Familiar Chileno como Patrimonio de la Humanidad. También fueron reconocidos de manera póstuma Gustavo Caprario y Carlos Gajardo, “Cucharita”, destacado payaso y artista.

“Durante más de 200 años, las familias circenses han recorrido el país reuniendo a niños, padres y abuelos alrededor de un mismo espectáculo. Han reunido a una familia llamada Chile. Un saludo especial al Sindicato de Artistas Circenses de Chile y a la Asociación Gremial de Empresarios y Artistas Circenses de Chile. Su labor es indispensable para la cultura chilena. Y, a través de ustedes, quiero reconocer a todas las familias, artistas y trabajadores que, generación tras generación, han mantenido vivo el circo chileno”, destacó el titular de las Culturas.

Durante la actividad fueron reconocidos los artistas ganadores del Festival Internacional de Circo de Montecarlo, en Mónaco: Antuan Celedón Quezada, Jonathan Reyes Goncalves y Francisco Reyes Dos Santos (Hermano Reyes), y Santiago Cáceres Aguirre e Ithan Cáceres Aguirre (Los Pepperonis).

También fueron reconocidos los integrantes de la mesa de trabajo para la Declaración del Circo de Tradición Familiar Chileno como Patrimonio de la Humanidad: Cristina Córdoba Sánchez, Bruno Caprario, María Elena Andrich, Sandra Miquel, Nataly Celedón, Jan Karin Azócar, Rocío Henríquez y Juvenal Rubio Sánchez.

Las postales de Correo de Chile

La celebración también contó con la participación de Correos de Chile, que instaló un stand con sellos y postales de la serie “Circo de Tradición Familiar en Chile”, lanzada en mayo de este año tras su reconocimiento como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

La edición, que busca destacar el valor histórico, artístico y patrimonial del circo de tradición familiar en Chile, está compuesta por cinco sellos que forman una gran carpa circense de dos puntas en colores rojo y blanco. Cada sello representa a distintos artistas y escenas del circo de tradición familiar chileno: una pareja de trapecistas, una malabarista, un equilibrista, payasos y, finalmente, las clásicas caravanas y casas rodantes que acompañan la vida itinerante de las familias circenses en sus recorridos por el país.

Esta versión del Día Nacional del Circo es especialmente significativa, ya que es la primera vez que se celebra luego de que la tradición circense fuera reconocida como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO.

Esta conmemoración pone en valor este patrimonio vivo, con el objetivo de reconocer a quienes han contribuido a mantener vigente esta tradición, junto con relevar la diversidad de expresiones que forman parte del circo chileno en la actualidad.

El Día Nacional del Circo se celebra el primer sábado de septiembre, mes en el que tradicionalmente comienza la temporada de circo en todo el país. La fecha fue oficializada a través de la Ley N°21.026, de julio de 2017, con la finalidad de relevar una manifestación popular que forma parte de la cultura chilena.

Actividades a lo largo del país

El Teatro Municipal de Valparaíso recibirá a la compañía Malabicirco con el espectáculo “Bogardus, en busca del paraíso”. La iniciativa tendrá entrada liberada, por orden de llegada, y se realizará el sábado 12 de septiembre, a las 19:00 horas.

En Rengo, en la Región de O’Higgins, el Circo Quetralmahue celebrará el Día Nacional del Circo con una comparsa desde la Plaza de Armas, este sábado 5 de septiembre, a las 19:00 horas. Luego, a las 20:00 horas, en el Teatro Municipal Hernán Quintanilla Méndez se realizará un varieté circense. La actividad tendrá entrada liberada. La compañía, además, celebrará el Mes del Circo con actividades gratuitas durante todo septiembre.

La Juguera Circo, junto al Centro Cultural La Candelaria y Espacio Cultural, realizarán una serie de actividades en la Plaza de Armas de Talca, desde las 16:00 horas. A las 18:30 horas comenzarán los espectáculos circenses, con entrada liberada.

El listado de todas las actividades que forman parte del Día Nacional del Circo está disponible en la plataforma Chile Cultura.