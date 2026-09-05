¿Cómo el partido Alternativa para Alemania fue aumentando su popularidad? Estas son las claves

(CNN) — El partido Alternativa para Alemania (AfD) se perfila como favorito para las elecciones estatales de Sajonia-Anhalt este domingo, con una ventaja considerable en las encuestas. Si la formación obtiene la mayoría absoluta, la extrema derecha gobernará un estado por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial.

Según la encuestadora Infratest dimap, se prevé que el partido obtenga el 42 % de los votos en el estado de Alemania Oriental, un salto enorme en comparación con su apoyo hace apenas un par de años, y potencialmente suficiente para impulsarlo al poder en el sistema electoral del país.

Pero existen obstáculos que impiden que la AfD extienda su éxito en la política alemana tradicional.

El partido ha sido clasificado como “extremista” por la inteligencia alemana debido a su retórica en relación con los ciudadanos musulmanes de Alemania y sobre la inmigración, y ha sido denunciado tanto por conservadores como por progresistas moderados.

Todos los demás partidos del país mantienen una especie de “cortafuegos”: una regla no escrita que les impide formar coaliciones con la AfD o colaborar en el parlamento.

Si la AfD no obtiene la mayoría absoluta en las elecciones del domingo, los demás partidos podrían formar una coalición heterogénea para impedir su entrada en el poder.

En parte, es ese aislamiento en el país lo que ha obligado a la AfD a buscar vínculos con el movimiento MAGA de Estados Unidos.

También influyen en parte las ideas políticas de derecha compartidas y la retórica y el marketing descarados: ahora es común ver gorras con el lema “Hagamos a Alemania grande de nuevo” en los eventos de AfD. Y los vínculos van mucho más allá del merchandising.

La colíder del partido, Alice Weidel, se reunió con el vicepresidente de EE.UU., J.D. Vance, en el marco de la Conferencia de Seguridad de Munch el año pasado.

Anteriormente, también participó junto a Elon Musk en un evento transmitido en directo en su plataforma, X. Además, un pequeño grupo de políticos de AfD viajó a Washington para la segunda investidura del presidente Donald Trump.

A cambio, funcionarios de la administración Trump también han apoyado al partido en varias ocasiones.

Vance aprovechó su discurso de 2025 en Munich para instar a los legisladores alemanes a poner fin a su “cortafuegos” contra la ultraderecha.

El secretario de Estado, Marco Rubio, criticó duramente que las autoridades alemanas calificaran oficialmente al partido de extremista, calificando la decisión de “tiranía disfrazada”.

Pero mientras Trump sigue generando controversia en Europa por algunas de sus decisiones en política exterior, en particular la guerra en Irán, las amenazas militares en Groenlandia y la intervención en Venezuela, algunas facciones de la AfD parecen ahora interesadas en mantenerse al margen.

Esto ocurre en un momento en que la reputación de Estados Unidos entre el público alemán ha caído y muchas de las decisiones de política exterior de Trump son ampliamente rechazadas.

Una encuesta realizada en marzo por la cadena pública alemana ARD reveló que el 58 % de los alemanes consideraba injustificados los ataques contra Irán.

Y en enero, otra encuesta de ARD mostró que el 72 % de la población consideraba injustificada la detención del expresidente venezolano Nicolás Maduro.

“Creo que existe una alineación ideológica en cuestiones clave, y también creo que la AfD está aprendiendo del movimiento MAGA”, declaró Almut Möller, directora de asuntos europeos y globales del Centro Europeo de Políticas, un centro de estudios con sede en Bruselas.

Ambos partidos coinciden especialmente en su discurso sobre cómo el país debería “preocuparse por su propia gente y dejar de preocuparse por los demás”, añadió Möller.

“Dicho esto, no es una relación fácil de manejar en todo momento”, declaró Möller a CNN, especialmente en lo que respecta a “políticas que afectan a la economía alemana”, como los aranceles de Trump o el aumento del precio de la gasolina en medio de la guerra con Irán.

En ese contexto, los líderes de la AfD han oscilado entre elogiar las posturas internas de Trump sobre inmigración, cuestiones de guerra cultural y nacionalismo, al tiempo que critican su injerencia en otros países.

“Sería extraño que Trump protegiera los intereses alemanes”

El diputado de la AfD, Markus Frohnmaier, portavoz de política exterior del partido, declaró a CNN que ha realizado varios viajes a Estados Unidos este año y que ha forjado fuertes lazos con el movimiento MAGA.

En declaraciones desde su despacho en el Bundestag, pocos días antes de las elecciones, afirmó que sus posturas políticas tienen mucho en común, especialmente en materia de inmigración.

El partido AfD ha hecho campaña con propuestas para deportar a migrantes y refugiados, así como para ampliar los centros de detención masiva, una política ampliamente conocida como “remigración”.

Los dirigentes del partido han utilizado con frecuencia una retórica antimusulmana y han señalado específicamente a los residentes musulmanes y ucranianos al hablar de a quiénes desean deportar.

Otro compromiso es crear escuelas separadas para los hijos de los refugiados, para enseñarles el currículo de sus países de origen.

Con una gorra de la patrulla fronteriza estadounidense expuesta en su estantería, Frohnmaier calificó la gestión de la migración por parte de Trump de “realmente impresionante”, y añadió: “Creo que esto es algo que también necesitamos en Alemania: un control fronterizo realmente bueno, probablemente algo parecido a ICE, y eso mejoraría la situación drásticamente”.

Frohnmaier también conserva en su oficina una famosa fotografía de 2020 en la que se ve a Trump sosteniendo una Biblia en una iglesia de Washington, en medio de las protestas cerca de la Casa Blanca. Sin embargo, Frohnmaier dejó claro que hay políticas estadounidenses con las que no está de acuerdo.

“Mis colegas y amigos en Estados Unidos saben que somos más críticos cuando se trata de la guerra en Irán”, indicó.

En lo que respecta al controvertido tema de los aranceles estadounidenses, Frohnmaier declaró: “Quiero decir, sería un poco raro que Donald Trump protegiera los intereses alemanes, ¿no?”.

“Está bien no estar de acuerdo en todos los puntos… Ellos necesitan proteger los intereses estadounidenses, y nosotros somos alemanes, y tratamos de proteger nuestros intereses”, comentó a NN.

Frohnmaier, quien también ha realizado múltiples viajes a Rusia, ha mantenido un delicado equilibrio en su papel de político exterior, cortejando a los republicanos de MAGA al mismo tiempo que establecía vínculos con personas influyentes del Kremlin.

“Vemos intereses estadounidenses, vemos intereses rusos”

Para tratarse de unas elecciones supuestamente estatales, Rusia ha tenido un papel protagonista.

“Somos muy transparentes al decir que queremos una relación especialmente buena con Rusia, por supuesto, pero también con Estados Unidos de América, porque son actores importantes en este mundo”, afirmó Ulrich Siegmund, el candidato de AfD al cargo de primer ministro en Sajonia-Anhalt, quien lideraría el estado en caso de que su partido obtenga la mayoría absoluta de los votos el domingo.

“Vemos los intereses estadounidenses, vemos los intereses rusos, pero tenemos nuestro propio interés, a saber, el interés alemán”, expresó Siegmund a CNN en una entrevista en agosto.

El apoyo de la AfD a Rusia no es ningún secreto: el partido se opone a la consecución de más ayudas y paquetes de defensa para Ucrania, y a menudo se refiere a la financiación de la defensa de Kyiv como dinero que no se está gastando en programas para el pueblo alemán.

Altos cargos del partido también han realizado frecuentes viajes a Moscú, San Petersburgo y la península de Crimea ocupada, algo que ha hecho saltar las alarmas entre los organismos de control de la corrupción.

El partido AfD también se ha comprometido a recuperar el gas ruso barato que en su día abasteció a Alemania, pero que se ha ido eliminando tras la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia.

Pero para los estados del este, como Sajonia-Anhalt, que alguna vez estuvieron bajo la influencia de la Unión Soviética, Möller afirmó que “la cuestión va más allá del costo de la energía. Existe una larga tradición de colaboración con Rusia en Alemania”.

Las guerras culturales llegan a Alemania

Por supuesto, las cuestiones de relaciones exteriores e inmigración no se deciden a nivel estatal.

El analista Grégoire Roos, director de los programas de Europa, Rusia y Eurasia en Chatham House, afirmó que, de hacerse con el poder en Sajonia-Anhalt, cabría esperar que la AfD se centrara más en cuestiones de cultura, educación y seguridad local.

“Probablemente se observarían patrones comparables a los que hemos visto en Estados Unidos en cuanto a cómo se modifican los programas escolares y se ejerce presión sobre las fuerzas policiales”, declaró Roos a CNN.

Roos también afirmó que esperaba que el Gobierno estatal de AfD emprendiera “luchas culturales”, como la prohibición de las banderas LGBTQ+, la restricción de las políticas de inclusión en las escuelas, la creación de normas para izar la bandera alemana en los centros educativos y, posiblemente, la introducción de cambios en los libros de historia.

“Creo que eso no transformaría la vida cotidiana propiamente dicha, pero sí infringiría algunas de las libertades fundamentales que se consideran esenciales en Alemania”, afirmó el analista. “Entenderán que se trata de un laboratorio, una ventana o una lupa que les permitirá observar lo que podrían lograr a nivel nacional, por lo que se centrarán en los símbolos”.

Una victoria también le daría a la AfD presencia en la cámara alta del parlamento alemán, el Bundesrat , lo que sería una victoria simbólica para el partido, pero probablemente no tendría un gran impacto en la política nacional.

“Esta es, sin duda, una gran oportunidad para demostrar que están a las puertas del poder”, añadió Möller. “Aunque Sajonia-Anhalt es un pequeño estado federal con menos de dos millones de habitantes, esto tendrá mayor repercusión”.

Las encuestas indican que el resultado de las elecciones es incierto. Según Infratest dimap, el resto de los partidos mayoritarios de Sajonia-Anhalt suman un 54 % de los votos.

Algunos de estos partidos ni siquiera alcanzarán el umbral del 5 % necesario para que se contabilicen sus votos, razón por la cual la AfD podría hacerse con el poder con menos de la mitad del electorado.

En conjunto, esto significa que el apoyo proyectado del 42 % a la AfD representa una seria amenaza para las puertas del poder.