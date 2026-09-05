Tras acuerdo de Kast y Milei por el Estrecho de Magallanes: Canciller argentino afirma que Argentina es “bioceánica”

A solo horas de que los gobiernos de Chile y Argentina reafirmaran los acuerdos que regulan el Estrecho de Magallanes, una declaración del canciller argentino, Pablo Quirno, volvió a poner el foco en la relación bilateral y generó cuestionamientos entre parlamentarios chilenos de distintos sectores.

Durante una entrevista con el canal argentino A24, el ministro de Relaciones Exteriores abordó los planes del gobierno de Javier Milei para reforzar la presencia de su país en el extremo austral y defendió el proyecto de una Base Naval Integrada en Ushuaia.

“Esa base naval es justamente algo que Argentina necesita hace muchísimo tiempo. Argentina es un país bicontinental, bioceánico y lo que tiene que hacer es justamente fortalecer su presencia en el Atlántico Sur, porque es el camino a la Antártida”, afirmó Quirno.

¿Qué establecen los tratados entre Chile y Argentina?

En su declaración conjunta, ambos gobiernos ratificaron la plena vigencia y el carácter definitivo del Tratado de Límites de 1881 y del Tratado de Paz y Amistad de 1984, además de reafirmar la soberanía de Chile sobre la totalidad del Estrecho de Magallanes.

El marco fronterizo entre los dos países también incluye el Protocolo Adicional y Aclaratorio de 1893, que estableció un principio según el cual Chile no puede reclamar puntos hacia el Atlántico y Argentina no puede hacerlo hacia el Pacífico.