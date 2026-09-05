“Un hombre valiente, de palabra”: Kast recuerda a Camilo Escalona tras su muerte durante encuentro en la Gran Logia de Chile

El Presidente José Antonio Kast recordó este sábado al histórico dirigente socialista Camilo Escalona, quien falleció a los 71 años tras enfrentar un cáncer de próstata, y destacó su trayectoria pese a las diferencias políticas que existieron entre ambos.

El Mandatario se refirió al exsenador durante su participación en Fraternitas de la República 2026, ceremonia organizada por la Gran Logia de Chile y la Gran Logia Femenina que reúne a autoridades y representantes de distintos ámbitos de la sociedad.

Al abordar la importancia del diálogo entre personas con diferentes posiciones ideológicas, Kast evocó los años en que compartió con Escalona en la Cámara de Diputados.

“Un hombre valiente, un hombre de palabra, con el cual claramente no compartíamos nuestra visión en varios temas (…), pero me tocó compartir con él como diputado, y reconozco su valentía y el valor de la palabra empeñada”, afirmó.

Kast llama a preservar la institucionalidad

La referencia a Escalona formó parte de una intervención enfocada principalmente en la convivencia democrática y en la posibilidad de mantener espacios comunes pese a las diferencias políticas, religiosas o filosóficas.

“Y nosotros somos hermanos, ya que somos hijos de una misma patria”, sostuvo el jefe de Estado, quien posteriormente enfatizó la necesidad de proteger las instituciones del país.

“Si hay algo en lo cual nos tenemos que esforzar, es cuidar la institucionalidad”, señaló.

El encuentro de este año se desarrolló bajo los conceptos de “Unidad, Sabiduría y Progreso” y convocó a representantes de los poderes del Estado, las Fuerzas Armadas, el mundo académico, gremios y otras organizaciones.

Kast también dedicó parte de su intervención a la educación, que definió como una “gran causa”, y planteó la necesidad de fortalecer los aprendizajes desde la primera infancia.

“Ese piso común es la educación que nos da libertad”, expresó.

Hacia el término de su discurso, el Presidente volvió sobre la importancia de mantener espacios de conversación entre sectores con posiciones distintas.

“Siempre más allá de nuestras diferencias legítimas y políticas, he encontrado aquí un lugar de respeto, un lugar donde se puede conversar, y un lugar donde se puede soñar en ese Chile que todos queremos, en una patria y en una república”, concluyó.

La muerte de Camilo Escalona

El histórico dirigente del Partido Socialista falleció durante la noche del viernes 4 de septiembre.

Escalona fue diputado, senador, presidente de la Cámara Alta entre 2012 y 2013 y encabezó el PS en distintos períodos.

Su trayectoria política se extendió por más de cinco décadas, desde su participación en el movimiento estudiantil secundario durante la Unidad Popular hasta su rol como una de las principales figuras del socialismo durante los gobiernos posteriores al retorno de la democracia.