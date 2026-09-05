Ignacia Fernández queda fuera del Top 40 de Miss Mundo 2026: “Gracias Chile, por hacerme sentir una reina”

La participación de Ignacia Fernández en Miss Mundo 2026 llegó a su fin este sábado.

La representante chilena no consiguió avanzar al Top 40 durante la gala celebrada en Nha Trang, Vietnam, y quedó fuera de la carrera por la corona del certamen internacional.

La modelo y vocalista de la banda de death metal progresivo Decessus llegó a la jornada decisiva junto a representantes de más de un centenar de países y territorios.

Sin embargo, el sistema utilizado este año no escogió simplemente a las 40 candidatas con mejor evaluación general, sino que estableció una clasificación dividida por regiones.

De acuerdo con las reglas oficiales de Miss Mundo 2026, las participantes fueron separadas en cuatro grupos continentales: África; América y el Caribe; Asia y Oceanía; y Europa.

Cada uno debía aportar diez representantes para conformar un Top 40 de cuartofinalistas.

Fernández, por lo tanto, competía por uno de los diez lugares reservados para América y el Caribe. Finalmente, Chile no apareció entre las naciones seleccionadas y la candidata nacional no pudo continuar hacia las siguientes fases.

¿Cómo se escogió el Top 40 de Miss Mundo 2026?

Parte de los cupos podía obtenerse antes de la definición mediante los distintos desafíos desarrollados durante el certamen, entre ellos Beauty With a Purpose, Multimedia, Head-to-Head, Top Model y People’s Choice.

Además, las ganadoras generales de las competencias de Talento y Deportes tenían garantizada su presencia en el Top 40 independientemente de su región. Los lugares restantes de cada grupo continental eran completados mediante la selección del jurado.

En el caso de América y el Caribe, Puerto Rico aseguró su clasificación a través del desafío deportivo; Guayana Francesa mediante Multimedia; Trinidad y Tobago por Head-to-Head; República Dominicana por Top Model; Belice por Beauty With a Purpose; y Canadá a través de People’s Choice.

Perú, Brasil, Argentina y Estados Unidos completaron las diez representantes de la región anunciadas durante la gala.

“Gracias Chile por hacerme sentir una reina”: El mensaje de Ignacia Fernández

Tras finalizar su participación en Miss Mundo 2026, Ignacia Fernández publicó un mensaje en sus redes sociales en el que agradeció el respaldo recibido durante su paso por el certamen y se refirió a lo que significó representar al país en Vietnam.

“Gracias Chile por hacerme sentir una reina, por escuchar mi voz y por ver quien soy realmente. Nunca lo olvidaré”, escribió la modelo y cantante en su cuenta de Instagram.

Fernández también manifestó su satisfacción por haber llevado la representación nacional al concurso. “Estoy muy orgullosa de haber podido representar a la mujer chilena y a mí misma”, señaló.

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“Me llevo el corazón lleno por haber aportado un granito de arena al ver a mi país feliz y orgulloso”, agregó, antes de agradecer a quienes participaron y la acompañaron durante el proceso.

“Gracias a todos los que hicieron esto posible y a cada una de las personas que me apoyaron en este camino. Espero llegar a mi país y recibir todo el amor que siento desde lejos. ¡Los amo!”, concluyó.