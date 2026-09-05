Multan a ciclistas por exceso de velocidad en el Cerro San Cristóbal: ¿Qué se sabe sobre estas fiscalizaciones?

En el Parque Metropolitano de Santiago se están efectuando fiscalizaciones y cursando multas a ciclistas que excedan los rangos de velocidad establecidos.

En concreto, a los ciclistas que superen los 30 km/h se les aplicará una multa.

Respecto de esta medida, la directora subrogante, Marisol Torregrosa, señaló que estas fiscalizaciones tienen como objetivo reducir la tasa de accidentes y mejorar la convivencia vial.

“Queremos que Parquemet sea una zona de respeto y siga siendo un gran pulmón verde”, enfatizó.

Sobre los motivos de estas sanciones, explicó que en los últimos años ha aumentado la tasa de accidentes y que la misión es disminuirla.

“Esto se trata de venir y respetar las normas internas y la convivencia vial. Lo hacemos muy intensamente desde el año pasado”, precisó sobre las fiscalizaciones.

Cabe mencionar que las multas pueden llegar hasta las 5 UTM ($358.605) y son efectuadas junto a Carabineros, quienes utilizan sus “pistolas radar” en operativos preventivos. También se han implementado señaléticas viales, reductores de velocidad y patrullajes con drones y cámaras de seguridad.