Cortejo fúnebre de Camilo Escalona (PS) recorrerá el centro de Santiago este sábado

Durante la noche del viernes, se informó la muerte del histórico militante del Partido Socialista, Camilo Escalona, quien enfrentaba desde 2024 un cáncer de próstata.

El 4 de septiembre de 2026, Escalona se despidió de su familia y del mundo político, la misma fecha en que, en 1970, el expresidente Salvador Allende ganó las elecciones presidenciales. En ese entonces, Escalona ya participaba activamente en política: ingresó a la Juventud Socialista en 1969 y, luego, durante la Unidad Popular, se desempeñó como dirigente estudiantil, llegando en 1972 a la presidencia de la Federación de Estudiantes Secundarios de Santiago.

Previo a su deceso, se reunió con sus familiares y también con figuras importantes de la política nacional, como el expresidente Gabriel Boric. El pasado viernes, además, el Mandatario José Antonio Kast se trasladó hasta la Clínica Indisa. Luego, su hija Natalia Escalona informó que “a pesar de su fuerza, de la resiliencia con que enfrentó la enfermedad y de la tenacidad con que vivió hasta el último día, ha dejado este plano con un ejemplo que no podrá ser igualado”.

“Mi papá fue un demócrata irreductible, un socialista de tomo y lomo, un amigo cariñoso, un luchador, un líder justo y un hombre de profundas convicciones. Muchas de las políticas que han buscado hacer de Chile un país más justo llevan su huella y eso será imborrable. Muchas gracias por estar con nosotros y por su cariño sincero”, expresó.

En ese contexto, durante este sábado, cerca del mediodía, los restos del expresidente del Senado llegarán hasta el Salón de Honor del Senado, en el edificio del ex Congreso Nacional.

“El traslado se realizará caminando, acompañados por integrantes de la Mesa Directiva (del PS), parlamentarios y militantes, siguiendo el recorrido por las calles París, Santa Rosa, Alameda, Morandé, Compañía, Bandera y Catedral”, se informó.