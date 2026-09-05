Gobierno decreta duelo nacional por muerte del histórico líder socialista, Camilo Escalona

El gobierno del Presidente José Antonio Kast, por medio del Ministerio del Interior, decretó dos días de duelo oficial tras la muerte del histórico militante del Partido Socialista (PS), Camilo Escalona, quien fue diagnosticado con cáncer de próstata en 2024.

“Por disposición de Su Excelencia el Presidente de la República, desde el Ministerio del Interior se ha decretado duelo oficial para los días 5 y 6 de septiembre, con motivo del fallecimiento de don Camilo Enrique Escalona Medina”, informó el gobierno.

Este sábado se realizarán diversos homenajes en honor al expresidente del Senado. Los restos del socialista fueron trasladados hasta la sede de su tienda política y luego serán trasladados al Senado, donde será velado.

Durante la noche del viernes, el Presidente José Antonio Kast envió sus condolencias a la familia del militante socialista y destacó su trayectoria política.

“Lo conocí como diputado. Estuvimos en veredas políticas opuestas. Reconozco en él a alguien que ejerció su liderazgo de manera clara y directa”, expresó.

Y agregó: “Dedicó su vida a defender sus convicciones y las sirvió desde las instituciones de la nación, ejerciendo como diputado, senador y Presidente del Senado. Chile lo despide con respeto. Mis condolencias a su familia y al Partido Socialista”.