De rivales estudiantiles al Congreso: Andrés Allamand recuerda a Camilo Escalona y destaca su “compromiso de vida con sus ideas”

El exsenador Andrés Allamand recordó su extensa relación política con Camilo Escalona, histórico dirigente del Partido Socialista (PS) y expresidente del Senado, quien murió el viernes a los 71 años tras enfrentar un cáncer de próstata.

Aunque militaron en sectores políticos enfrentados, las trayectorias de ambos comenzaron a cruzarse cuando todavía eran estudiantes secundarios, a comienzos de la década de 1970, y volvieron a encontrarse posteriormente durante distintas etapas de la política chilena.

Tras conocerse el fallecimiento del dirigente socialista, Allamand recordó ese primer encuentro.

“Conocí a Camilo en los años 70, cuando fuimos candidatos a la Federación de Estudiantes. Él, representante de la Unidad Popular; yo, del Partido Nacional”, señaló el exparlamentario.

Se trataba de la Federación de Estudiantes Secundarios de Santiago (Feses), escenario de una intensa disputa política durante el gobierno de Salvador Allende. En las elecciones de 1972 participaron, entre otras, una lista vinculada a la Unidad Popular, encabezada por Escalona y otra del Partido Nacional, liderada por Allamand.

Con el paso de los años, ambos continuaron sus carreras desde sectores diferentes. Escalona se convirtió en una de las principales figuras del socialismo chileno, mientras que Allamand desarrolló gran parte de su trayectoria política en Renovación Nacional.

“Después coincidimos como presidentes de partido, como senadores, como diputados y la verdad es que siempre le tuve el mayor respeto, fundamentalmente por su compromiso”, expresó Allamand al recordar las décadas en que sus carreras volvieron a encontrarse.

“Tuvo un compromiso de vida con sus ideas”

Allamand también destacó la dimensión colectiva que, a su juicio, caracterizó la trayectoria política de Escalona.

“Tuvo un compromiso de vida con sus ideas. Siempre tuvo causas colectivas, nunca tuvo ningún interés individual”, afirmó. “Por eso que, ahora que no está, hay que reconocerle su generosidad y su trayectoria”.

Escalona fue una de las figuras de mayor trayectoria dentro del Partido Socialista durante las décadas posteriores al retorno de la democracia. Ejerció como diputado y senador y encabezó la Cámara Alta entre 2012 y 2013.

También presidió el PS en distintos períodos y, al momento de su muerte, se desempeñaba como secretario general de la colectividad.

Su vida política, sin embargo, había comenzado mucho antes.

Ingresó al Partido Socialista durante su adolescencia, tuvo una activa participación política durante la Unidad Popular, vivió en el exilio después del golpe de Estado de 1973 y posteriormente regresó a Chile.

Tras el restablecimiento de la democracia, integró el Congreso y se transformó en una figura relevante de la Concertación.

El Senado destacó que su trayectoria estuvo marcada por “un compromiso permanente con la democracia, la participación ciudadana y la vida pública nacional”, además de relevar su contribución a la construcción de acuerdos y al proceso de consolidación democrática del país.