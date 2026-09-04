Ministra Rincón lamenta muerte de Camilo Escalona: “Un gran líder y un firme representante de la política en Chile”

La ministra de Energía, Ximena Rincón, lamentó este viernes el fallecimiento del histórico dirigente del Partido Socialista Camilo Escalona, a quien destacó como “un gran líder y un firme representante de la política en Chile”.

“Hoy despedimos a Camilo Escalona, un gran líder y un firme representante de la política en Chile. Como dirigente histórico del Partido Socialista destacó por su compromiso y su visión para fortalecer la democracia en nuestro país”, sostuvo en X (ex Twitter).

Rincón también recordó su experiencia trabajando junto al exsenador durante su paso por el Congreso. “Me tocó trabajar con él en la Comisión de Hacienda en el Senado, donde pude ver su gran vocación pública”, señaló.

Finalmente, la secretaria de Estado envió sus condolencias a los cercanos del histórico dirigente socialista. “Expreso mis más sinceras condolencias a su familia, amigos y seres queridos en este difícil momento”, manifestó.

Escalona falleció a los 71 años, tras enfrentar un agresivo cáncer de próstata que había deteriorado su estado de salud durante los últimos meses. El exparlamentario había sido diagnosticado con la enfermedad en abril de 2024 y desde entonces atravesó distintos periodos de hospitalización.

El histórico dirigente tuvo una extensa trayectoria política ligada al Partido Socialista, donde ocupó distintos cargos y ejerció como diputado y senador de la República.