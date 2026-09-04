“Luchador por la democracia”, “gran líder” y “figura fundamental”: El mundo político se despide de Camilo Escalona

Este viernes se informó la muerte a los 71 años de Camilo Escalona, histórico dirigente del Partido Socialista (PS), tras meses en un complicado estado de salud.

Escalona permanecía internado en la Clínica Indisa, bajo coma inducido, mientras enfrentaba un agresivo cáncer de próstata. El exparlamentario sobrellevaba la enfermedad desde abril de 2024, cuando fue diagnosticado.

Las reacciones por la partida del histórico dirigente no se hicieron esperar. Autoridades, políticos, exautoridades, partidos políticos y diversas figuras públicas han manifestado su pesar a través de redes sociales.

Reacciones por la muerte de Camilo Escalona

Claudio Orrego, gobernador de la Región Metropolitana, el Partido Comunista (PC), el diputado Gonzalo Winter, la presidenta del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic, y el expresidente Gabriel Boric fueron solo algunos de los que publicaron sentidos mensajes.

Con mucha tristeza recibo la noticia de la partida de Camilo Escalona. Se va un compañero socialista de toda una vida, con quien compartimos años de trabajo, debates, diferencias y, sobre todo, profundas convicciones por Chile y por nuestro partido. Camilo fue un hombre político… — Senador Juan Luis Castro (@DoctorJLCastro) September 5, 2026

Camilo Escalona fue parte de quienes ayudaron a reconstruir la democracia en Chile y dedicó su vida al servicio público. Su partida es una pérdida para la República. Mi abrazo y condolencias a su familia, al Partido Socialista y a quienes lo extrañarán. Descanse en paz. pic.twitter.com/HOHszD1oPf — Claudia Pizarro (@ClaudiaPizarro) September 5, 2026

Ha partido Camilo Escalona, un hombre que entendió la política como servicio, compromiso y construcción colectiva. Defendió sus convicciones con firmeza, formó cuadros y siempre estuvo disponible para orientar a quienes buscábamos su consejo. Ejerció la política con un profundo… — Tomás de Rementería (@TDRementeria) September 5, 2026

Mi homenaje sentido a ese gran hombre que fue Camilo Escalona, gran luchador por la democracia, gran socialista, un chileno que llena de orgullo a quienes fuimos sus compañeros. Descanse en paz! — Juan Gabriel Valdes (@jg_valdes) September 5, 2026

Con mucho respeto quiero enviar las condolencias a la familia y al Partido Socialista por el sensible fallecimiento de Camilo Escalona, y reconocer su incansable labor como una de las figuras más relevantes de la izquierda chilena. Desde su temprana militancia estudiantil en los… pic.twitter.com/J1OcXtIc2J — Gael Yeomans (@GaelYeomans) September 5, 2026

Ha fallecido el compañero Camilo Escalona Medina, Presidente del @PSChile en cinco ocasiones y actual Secretario General del Partido Socialista de Chile. Militante desde los trece años, dirigente estudiantil bajo el gobierno del Presidente Allende, exiliado y luego clandestino… pic.twitter.com/rBFQJZf4iI — Paulina Vodanovic (@pvodanovic) September 5, 2026

Ha partido Camilo Escalona. Un hombre de Estado de profunda vocación democrática y diálogo. Te despedimos con admiración, respeto y cariño. A su familia y su casa política, el @PSChile todo mi más sentido pésame en estos momentos. — Claudio Orrego L. (@Orrego) September 5, 2026

Camilo Escalona entregó su vida a la lucha por la justicia. Hijo de la clase trabajadora, se formó política e intelectualmente en el socialismo chileno, en la escuela de Clodomiro Almeyda, a quien reconoció siempre como maestro, y consagró esa formación al sueño de un Chile más… pic.twitter.com/tBq1cFDSt6 — Gonzalo Winter 🇨🇱 (@gonzalowinter) September 5, 2026

Ha partido Camilo Escalona. Un abrazo grande a su familia, sus compañeros del @PSChile y a tanta gente que lo quiso y lo acompañó en su lucha por combinar democracia y justicia social. Un hombre que dedicó su vida entera a sus convicciones. — Vlado Mirosevic (@vladomirosevic) September 5, 2026

🏛️Pesar por fallecimiento del expresidente del Senado, Camilo Escalona Medina La Mesa del Senado expresa su profundo pesar ante el fallecimiento de Camilo Escalona Medina, exsenador de la República y expresidente del Senado, quien falleció tras enfrentar una prolongada… pic.twitter.com/uIRiqGQGPk — Senado Chile (@Senado_Chile) September 5, 2026

Mi más sentido pésame y abrazo a la militancia del @PSChile y a la familia de Camilo Escalona. Sin duda, un dirigente que marcó la historia de la lucha contra la Dictadura y la construcción de la centroizquierda y el progresismo en Chile. Su vida queda en la historia de nuestro… — Emilia Schneider (@emischneiderv) September 5, 2026

La política me enseñó que se puede estar en veredas distintas y aun así respetar profundamente la trayectoria y las convicciones del otro.

Así fue siempre mi mirada hacia Camilo Escalona.

Qué triste su partida.

Un abrazo enorme a su familia y a sus compañeros. pic.twitter.com/39L8oLElj7 — Karla Rubilar Barahona (@KarlaEnAccion) September 5, 2026

Hoy despedimos a Camilo Escalona, un gran líder y un firme representante de la política en Chile. Como dirigente histórico del Partido Socialista destacó por su compromiso y su visión para fortalecer la democracia en nuestro país. Me tocó trabajar con él en la Comisión de… — Ximena Rincón (@ximerincon) September 5, 2026

Ha muerto Camilo Escalona. Me lo imagino a los 16 años consiente de que desde los jóvenes secundarios había que defender al gobierno popular. Lo pienso durante la dictadura, en Chile, haciendo lo más difícil que era organizarse cuando en ello se arriesgaba la vida. Lo leo en… — Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) September 5, 2026

Con profundo pesar despedimos a Camilo Escalona, una figura fundamental de la izquierda chilena y de nuestra democracia. Demócrata irreductible, su compromiso político, su resistencia a la dictadura y su trabajo por recuperar la democracia dejan una huella profunda e imborrable… pic.twitter.com/m87EL1Mceq — Jaime Araya Diputado (@Dip_JaimeAraya) September 5, 2026

Lamento profundamente el fallecimiento de Camilo Escalona, expresidente del Senado y del Partido Socialista. Mi abrazo fraterno y mis más sinceras condolencias a su familia, a sus amigos y cercanos, y a toda la militancia socialista. Que la tierra le sea leve. 🌹 — Senadora Fabiola Campillai (@DignidadFabiola) September 5, 2026

Mis condolencias a la familia y cercanos de Camilo Escalona, así como al @PSChile. La política se construye reconociendo la historia y el aporte de quienes la han marcado, aún si existieran legítimas diferencias. pic.twitter.com/vKrL7zWI70 — Evelyn Matthei (@evelynmatthei) September 5, 2026

Hoy solo queda reconocer en Camilo Escalona el compromiso con sus ideas, su carácter y el aporte al país desde sus convicciones. Mis respetos a su familia, a sus cercanos y al Partido Socialista. — Sebastián Sichel (@sebastiansichel) September 5, 2026

Con profundo pesar recibo la noticia de la partida de Camilo Escalona, un hombre central en la historia del Partido Socialista, de la lucha contra la dictadura, de la transición y de la democracia; de la fortaleza de la Concertación, esa gran alianza que le dio un impulso a… pic.twitter.com/GfK7KNQHbQ — Sergio Bitar (@sergiobitar) September 5, 2026

Mis condolencias a la familia de Camilo Escalona y al @PSChile . Compartí con él muchas veces en paneles de radio y TV, fuimos parte del primer café de cooperativa, y tuvimos muchas reuniones políticas. Conocí al político duro a veces, siempre de firmes convicciones, y con el que… pic.twitter.com/VhcEajBC3F — Mario Desbordes Jiménez (@desbordes) September 5, 2026