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“Luchador por la democracia”, “gran líder” y “figura fundamental”: El mundo político se despide de Camilo Escalona

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“Luchador por la democracia”, “gran líder” y “figura fundamental”: El Mundo político se despide de Camilo Escalona

Este viernes se informó la muerte a los 71 años de Camilo Escalona, histórico dirigente del Partido Socialista (PS), tras meses en un complicado estado de salud.

Escalona permanecía internado en la Clínica Indisa, bajo coma inducido, mientras enfrentaba un agresivo cáncer de próstata. El exparlamentario sobrellevaba la enfermedad desde abril de 2024, cuando fue diagnosticado.

Las reacciones por la partida del histórico dirigente no se hicieron esperar. Autoridades, políticos, exautoridades, partidos políticos y diversas figuras públicas han manifestado su pesar a través de redes sociales.

Reacciones por la muerte de Camilo Escalona

Claudio Orrego, gobernador de la Región Metropolitana, el Partido Comunista (PC), el diputado Gonzalo Winter, la presidenta del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic, y el expresidente Gabriel Boric fueron solo algunos de los que publicaron sentidos mensajes.

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