Presidenta del Partido Socialista destaca el legado de Camilo Escalona: “Un gran demócrata, un luchador”

La presidenta del Partido Socialista de Chile, Paulina Vodanovic, destacó el legado de Camilo Escalona, histórico militante de la tienda, quien falleció la noche de este viernes producto de un cáncer.

La también senadora por el Maule, aseguró que fue “un gran demócrata, un luchador, una persona que le entregó a Chile su juventud, una lucha en el exilio, la recomposición de la democracia y que formó generaciones de socialistas comprometidos con nuestro país”.

“Nuestro pesar es enorme, agradecemos las muestras de afecto, de cariño, de solidaridad que se han recibido en estos días a nombre de la familia, del partido y, por cierto, la presencia de autoridades que han estado permanentemente en contacto con nosotros, el Presidente de la República, el expresidente Frei, la presidenta Bachelet, el presidente Boric, ministros de Estado y hoy todas las autoridades que han tomado contacto ahora también en este momento de conocer el fallecimiento de nuestro compañero”.

Escalona será velado este viernes en dependencias del Partido Socialista y posteriormente trasladado hacia el Congreso en Santiago.