Camilo Escalona, histórico militante del PS, muere a los 71 años

El histórico militante del Partido Socialista, Camilo Escalona, murió a los 71 años. El expresidente del Senado fue diagnosticado con cáncer de próstata en 2024.

La noticia del deceso fue confirmada por su hija, Natalia Escalona, quien expresó: “En nuestros corazones tenemos que informar que nuestro querido papá, abuelo, esposo, tío, amigo y compañero, Camilo Escalona Medina, ha fallecido”.

“A pesar de su fuerza, de la resiliencia con que enfrentó la enfermedad y de la tenacidad con que vivió hasta el último día, ha dejado este plano con un ejemplo que no podrá ser igualado. Mi papá fue un demócrata irreductible, un socialista de tomo y lomo, un amigo cariñoso, un luchador, un líder justo y un hombre de profundas convicciones. Muchas de las políticas que han buscado hacer de Chile un país más justo llevan su huella y eso será imborrable. Muchas gracias por estar con nosotros y por su cariño sincero”, subrayó.

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“Su partida constituye una pérdida para el PS”

En una declaración, la mesa del Partido Socialista (PS) envió sus condolencias a la familia del histórico socialista y destacó que “Camilo Escalona fue un socialista profundamente comprometido con su partido” y que “su partida constituye una pérdida para el PS, para el movimiento democrático y para todos quienes compartieron con él décadas de lucha política y social”.

En esa línea, enfatizaron que el PS despide a uno de sus dirigentes históricos, quien tuvo un importante rol en la historia del socialismo chileno y fue un referente en el retorno a la democracia tras la dictadura de Augusto Pinochet.

En memoria de Camilo Enrique Escalona Medina (1955-2026) pic.twitter.com/MT6vCAqrCY — Partido Socialista de Chile (@PSChile) September 5, 2026

Revisa aquí la declaración completa del PS