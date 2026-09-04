Presidente Kast lamenta muerte de Camilo Escalona: “Ejerció su liderazgo de manera clara y directa”

El Presidente de la República, José Antonio Kast, abordó la muerte del histórico militante del Partido Socialista sde Chile, Camilo Escalona, quien falleció la noche de este viernes producto de un cáncer a los 71 años.
A través de redes sociales, el Mandatario aseguró que “lo conocí como diputado. Estuvimos en veredas políticas opuestas. Reconozco en él a alguien que ejerció su liderazgo de manera clara y directa”.
“Dedicó su vida a defender sus convicciones y las sirvió desde las instituciones de la nación ejerciendo como diputado, senador y Presidente del Senado. Chile lo despide con respeto. Mis condolencias a su familia y al Partido Socialista”, cerró Kast.
El presidente fue una de las personas que acudió a la Clínica Indisa para conocer el estado de salud del exsenador.
Lamento el fallecimiento de Camilo Escalona. Lo conocí como diputado. Estuvimos en veredas políticas opuestas. Reconozco en él a alguien que ejerció su liderazgo de manera clara y directa. Dedicó su vida a defender sus convicciones y las sirvió desde las instituciones de la…
— José Antonio Kast Rist (@PresidenteKast) September 5, 2026
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