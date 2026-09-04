“Le prometí que las nuevas generaciones iban a saber de su lucha” y “deja una huella profunda en la historia”: Gabriel Boric y Álvaro Elizalde despiden a Camilo Escalona

Durante la noche de este viernes, el expresidente Gabriel Boric se refirió al deceso del histórico militante socialista Camilo Escalona, quien fue diagnosticado con cáncer de próstata en 2024.

A través de X, el militante del Frente Amplio (FA) compartió una reflexión:“Ha muerto Camilo Escalona. Me lo imagino a los 16 años consciente de que desde los jóvenes secundarios había que defender al gobierno popular. Lo pienso durante la dictadura, en Chile, haciendo lo más difícil que era organizarse cuando en ello se arriesgaba la vida. Lo leo en los primeros años de la transición, empujando los límites que imponían los poderes fácticos que siempre enfrentó”.

Además, recordó su tiempo como dirigente estudiantil en medio de las movilizaciones de 2011 y luego su labor como diputado, cuando, antes de la fundación del Frente Amplio (FA), nuevas fuerzas políticas de izquierda criticaban el legado de la Concertación.

“Lo recuerdo cuando nosotros éramos jóvenes, con esa mezcla de enojo y comprensión a nuestras críticas. Lo veo apoyando firmemente a nuestro gobierno, cuando hubiese sido más fácil tomar palco”, destacó.

Ha muerto Camilo Escalona. Me lo imagino a los 16 años consciente de que desde los jóvenes secundarios había que defender al gobierno popular. Lo pienso durante la dictadura, en Chile, haciendo lo más difícil que era organizarse cuando en ello se arriesgaba la vida. Lo leo en… — Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) September 5, 2026

Finalmente, comentó que tuvo la oportunidad de despedirse de Escalona durante el jueves 3 de septiembre.

“Ayer, en compañía de su compañera Jimena, me despedí de él, y le prometí que las nuevas generaciones iban a saber de su lucha y compromiso, porque gracias a él y su generación nosotros estamos aquí”, aseguró.

“Un abrazo compañero, a ti y a todo el Partido Socialista de Chile. Mis eternos respetos”, concluyó.

Por su parte, el extimonel del PS, Álvaro Elizalde, complementó: “Se va un protagonista de la historia del socialismo chileno y de la recuperación y consolidación de nuestra democracia”.

Con la partida del compañero Camilo Escalona se va un protagonista de la historia del socialismo chileno y de la recuperación y consolidación de nuestra democracia. Fue un político de convicciones profundas, de enorme perseverancia y compromiso democrático. Su extensa vida… pic.twitter.com/RCp7j6kW89 — Alvaro Elizalde (@alvaroelizalde) September 5, 2026

Revisa la entrevista completa de Matilde Burgos a Camilo Escalona