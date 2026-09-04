“Será recordado como una figura relevante”: Senado despide al histórico líder socialista Camilo Escalona y destaca su trayectoria política

Durante la noche de este viernes, el Gobierno se refirió al fallecimiento del histórico militante del Partido Socialista (PS), Camilo Escalona.

En una publicación en X, la administración de José Antonio Kast expresó: “Lamentamos el sensible fallecimiento de Camilo Escalona, exdiputado, expresidente del Senado, quien dedicó gran parte de su vida al servicio público y tuvo una extensa trayectoria política al servicio de Chile”.

“Como Gobierno, expresamos nuestras condolencias a su familia”, remarcaron.

Lamentamos el sensible fallecimiento de Camilo Escalona, Ex Diputado, Ex Presidente del Senado , quien dedicó gran parte de su vida al servicio público y tuvo una extensa trayectoria política al servicio de Chile. Como Gobierno, expresamos nuestras condolencias a su familia,… — Vocería de Gobierno de Chile (@voceriagobierno) September 5, 2026

Desde la Mesa del Senado, conformada por la presidenta, Paulina Núñez, y el vicepresidente del Senado, Iván Moreira, expresaron también sus condolencias a la familia de Escalona.

“La Mesa del Senado expresa su profundo pesar ante el fallecimiento de Camilo Escalona Medina, exsenador de la República y expresidente del Senado, quien falleció tras enfrentar una prolongada enfermedad”, comentaron.

Además, destacaron su trayectoria en la Cámara Alta y su promoción del diálogo democrático y el respeto por la institucionalidad.

“Camilo Escalona desarrolló una extensa y destacada trayectoria de servicio público, desempeñándose como diputado y senador de la República, además de ejercer importantes funciones de liderazgo político. Durante su presidencia del Senado contribuyó al fortalecimiento del diálogo democrático, la labor legislativa y el respeto por las instituciones republicanas”, recalcaron.