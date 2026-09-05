Tragedia en Bolivia: Dos muertos, 81 heridos y 14 desaparecidos tras doble explosión en una base militar cerca de La Paz

Al menos dos personas murieron, 81 resultaron heridas y 14 permanecen sin ser localizadas tras dos explosiones registradas el viernes por la tarde en una base militar en el oeste de Bolivia, informó el Ministerio de Defensa del país.

Las explosiones ocurrieron en el Centro General de Mantenimiento del RAM-2 “Bolívar”, en la ciudad de Viacha, ubicada a las afueras de la capital administrativa La Paz, donde se almacenaba material pirotécnico, dijo el ministro de Defensa, Ernesto Justiniano Urenda, en una conferencia de prensa la noche del viernes.

La primera explosión, según la información preliminar dada a conocer por Urenda, estaría relacionada con pólvora negra correspondiente a material pirotécnico almacenado en el lugar.

En tanto, aún se siguen investigando las posibles causas de la segunda explosión, que fue de “mucha mayor magnitud”.

Urenda descartó que las explosiones hayan sido provocadas por armamento: “No hay ningún tipo de armamento que haya sido detonado”.

Un video compartido por la agencia Reuters mostró una explosión repentina y masiva que envió humo al aire sobre una calle concurrida, con muchos civiles buscando refugio. Se escuchaba el sonido de vidrios rotos.

Las dos personas fallecidas eran militares, mientras que, del total de 81 heridos, dos se encuentran en “estado grave”, declaró Urenda.

El Ministerio Público abrió una investigación por los delitos de homicidio culposo, lesiones culposas y otros estragos, aseguró el Ministerio de Defensa.

Asimismo, el Ministerio de Defensa de Bolivia agregó este sábado por la madrugada que las 14 personas que siguen sin ser localizadas son militares, entre ellos 13 conscriptos y un sargento primero.

“Por una cuestión de respeto y de seguridad de lo que estamos haciendo, no vamos a convertir una información preliminar en una cifra oficial hasta concluir con la remoción de los escombros y verificar cada caso”, afirmó Urenda.

El ministro de Defensa comentó que, debido a la onda expansiva tras las explosiones, 25 familias tuvieron afectaciones y fueron evacuadas de sus viviendas.

A estas familias se les ofreció refugio en la Escuela Militar de Música, “donde reciben alimentación, frazadas y otros elementos necesarios para pasar la noche”, señalaron las autoridades.

Al tiempo que las autoridades mantienen un perímetro de seguridad alrededor de la zona afectada, la Alcaldía de Viacha se encuentra realizando evaluaciones estructurales de las viviendas afectadas y trabaja en la restauración del servicio eléctrico.

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, dijo en X que ordenó una “investigación minuciosa, técnica y transparente sobre lo sucedido”.

Paz expresó sus condolencias a las familias de los fallecidos.

“En momentos como este, la prioridad del Estado debe ser proteger la vida, atender a las víctimas y acompañar a las familias que atraviesan horas de dolor e incertidumbre”, dijo el presidente de Bolivia.

“Debemos establecer con absoluta claridad las causas de este hecho, verificar el cumplimiento de los protocolos de seguridad y determinar las responsabilidades que correspondan”, añadió.