Tras anuncio de Milei: Bullrich aborda despliegue estratégico de Argentina y alude al “control” del Estrecho de Magallanes

La senadora argentina y exministra de Seguridad Patricia Bullrich incluyó al Estrecho de Magallanes entre los puntos estratégicos que, a su juicio, Argentina debe considerar al fortalecer su presencia militar en el extremo austral del continente.

Las declaraciones fueron realizadas en una entrevista con Radio Mitre, donde la legisladora defendió el reforzamiento de las Fuerzas Armadas y abordó la decisión del presidente Javier Milei de destinar mayores recursos a la Base Naval Integrada de Ushuaia, en Tierra del Fuego.

“Argentina tiene que protegerse cada vez más”, sostuvo Bullrich al argumentar que el país requiere mayores capacidades militares debido a sus recursos naturales y a la disputa que mantiene con Reino Unido por las Islas Malvinas.

La exministra vinculó esa estrategia con la presencia del Estado argentino en distintas zonas consideradas relevantes para su defensa. Fue en ese contexto que mencionó expresamente al paso marítimo ubicado en territorio chileno.

“El concepto de soberanía no es quién tiene un título de propiedad, es cómo estamos puestos en los lugares que nuestro país tiene que defenderse: en la frontera norte contra la droga, en la frontera sur en lo que es la lucha por la recuperación de las Malvinas, y el control del Atlántico Sur, del Estrecho de Magallanes, de la llegada a la Antártida“, afirmó en la entrevista.

El anuncio del presidente Javier Milei

Las palabras de Bullrich se producen después de que Milei anunciara, en cadena nacional, mayores recursos para avanzar en la construcción de la Base Naval Integrada de Ushuaia y aumentar las capacidades argentinas de telecomunicaciones.

El proyecto, sin embargo, no nació durante la actual administración.

Su construcción comenzó en 2022, bajo el gobierno de Alberto Fernández, pero registró un avance limitado y posteriormente quedó estancada. El Ejecutivo de Milei busca, ahora, reactivar las obras.

“La logística en el Atlántico Sur es fundamental: el abastecimiento a los barcos que van a la Antártida, la capacidad de tener un puesto de control del tránsito”, señaló la senadora.

Milei, por su parte, presentó el reforzamiento de la base como parte de un conjunto de medidas relacionadas con la política argentina sobre las Malvinas y el Atlántico Sur.

Entre ellas, también anunció mayores sanciones contra compañías involucradas en la explotación de recursos en el archipiélago sin autorización de Buenos Aires.

¿Qué establece el tratado sobre el Estrecho de Magallanes?

El Tratado de Paz y Amistad de 1984 entre Chile y Argentina señala que la delimitación acordada entre ambos países no modifica lo establecido por el Tratado de Límites de 1881.

Este último determina que el Estrecho de Magallanes está neutralizado a perpetuidad y garantiza la libre navegación de embarcaciones de todas las naciones.

Además, el acuerdo de 1984 establece el límite entre las soberanías de ambos países en el extremo oriental del estrecho y dispone que la soberanía argentina se extiende hacia el oriente de esa línea y la chilena hacia el occidente.

La posición oficial argentina también reconoce estos instrumentos. El 25 de agosto, la Cancillería trasandina afirmó que los tratados de 1881 y 1984 “rigen plenamente y son considerados definitivos por la República Argentina”.

El asunto tuvo una nueva ratificación bilateral esta misma semana.

Tras el encuentro que sostuvieron Milei y el presidente José Antonio Kast en Santiago, ambos gobiernos emitieron el 3 de septiembre un comunicado conjunto que despejó expresamente cualquier interpretación sobre la soberanía del paso marítimo.

Coincidieron en que el régimen jurídico del Estrecho está determinado por los tratados de 1881 y 1984, los cuales “se encuentran plenamente vigentes y revisten carácter definitivo para ambos Estados”.

Asimismo, el comunicado señala explícitamente que dichos instrumentos “establecen la soberanía de la República de Chile sobre la totalidad del estrecho“.

Los gobiernos también destacaron la cooperación entre ambos países en la zona austral y la Antártida, incluyendo la Patrulla Antártica Naval Combinada, que mantienen desde hace más de 25 años.