Rachas de hasta 100 km/h: Declaran Alerta Amarilla por vientos en la provincia del Biobío

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró Alerta Amarilla para la provincia del Biobío debido al pronóstico de fuertes vientos durante este fin de semana, con rachas que podrían alcanzar los 100 km/h en sectores cordilleranos.

La medida fue adoptada a partir de los alertamientos meteorológicos emitidos por la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), que anticipan condiciones de viento del este entre este sábado 5 y el domingo 6 de septiembre.

En concreto, para la provincia del Biobío se prevé viento moderado a fuerte de dirección este, asociado a Raco y Puelche, en sectores cordilleranos.

En la precordillera, en tanto, se esperan intensidades entre normales y moderadas.

Rachas de hasta 100 km/h en la cordillera

Diego Zulueta, jefe de la Unidad Regional de Alerta Temprana de Senapred Biobío, explicó que el fenómeno tendrá distintas intensidades dependiendo del sector de la región.

“Los rangos de viento alcanzarán entre los 60 y 80 kilómetros por hora de manera sostenida en estos sectores, alcanzando rachas máximas de hasta 70 kilómetros por hora del sector de valle, hasta 80 kilómetros por hora el sector de precordillera, y hasta 100 kilómetros por hora el sector de cordillera de la Región del Biobío“, detalló.

Ante estas condiciones, Senapred solicitó a las autoridades locales reforzar las acciones de preparación y mantener informada a la población respecto de los riesgos asociados al fenómeno meteorológico.

El organismo también recomendó a las personas evitar permanecer cerca de árboles, techumbres y otras estructuras que puedan desprenderse producto del viento.

Además, llamó a considerar la posibilidad de interrupciones en rutas y eventuales cortes del suministro eléctrico en los sectores afectados.

“Desde Senapred mantendremos el monitoreo permanente con los integrantes del sistema regional de prevención y respuesta ante desastres”, señaló Zulueta.

Modifican alerta para Concepción y Arauco

En paralelo, Senapred modificó la cobertura de la Alerta Temprana Preventiva por viento que se encontraba vigente desde el 3 de septiembre para las provincias de Concepción y Arauco.

En ambos territorios se esperan vientos moderados a fuertes de dirección este, asociados a Raco y Puelche, en sectores de valle, precordillera y cordillera entre el 5 y el 6 de septiembre.

Para el litoral y la cordillera de la costa, en tanto, se contemplan vientos de intensidad normal a moderada provenientes del este durante el mismo período.

A diferencia de la Alerta Amarilla decretada para la provincia del Biobío, la Alerta Temprana Preventiva supone un reforzamiento de la vigilancia de las condiciones de riesgo y de las vulnerabilidades asociadas, además de mantener coordinados y preparados a los organismos que forman parte del sistema de respuesta ante emergencias.