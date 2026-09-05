¿Qué pasará con Lindsay Clancy? Las alternativas tras declararse nulo el juicio por triple asesinato

(CNN) — El juez declaró nulo el juicio contra Lindsay Clancy por el asesinato de sus tres hijos, luego de que el jurado deliberara durante siete días sin conseguir alcanzar un veredicto unánime. ¿Qué ocurrirá ahora con el caso?

El juez William Sullivan informó a las partes durante la tarde del viernes que le gustaría realizar un nuevo juicio hacia fines del otoño boreal. Mientras tanto, programó una audiencia para revisar el estado del proceso a finales de este mes.

Kevin Reddington, abogado de Clancy, señaló inicialmente que espera que el segundo juicio comience lo antes posible, idealmente durante la semana subsiguiente.

“Mi idea es realizarlo más temprano que tarde, pero no estoy seguro de que sea tan pronto”, respondió Sullivan a Reddington. El magistrado indicó que revisaría tanto el calendario del tribunal como su propia disponibilidad.

La fiscal principal del caso informó que estará fuera del estado durante las próximas dos semanas, pero no manifestó una posición sobre una posible fecha para el nuevo proceso después de ese período.

El fiscal de distrito del condado de Plymouth, Timothy Cruz, explicó a los periodistas después de que concluyera la jornada del viernes que la Fiscalía decidirá en una futura audiencia si efectivamente llevará a Clancy nuevamente a juicio.

“No se tomará ninguna decisión hoy al respecto”, afirmó.

En última instancia, la determinación de iniciar un nuevo juicio corresponde a Cruz, un fiscal republicano de larga trayectoria cuya oficina administra un centro de asistencia para víctimas de abuso infantil.

Mientras se resuelve el futuro del proceso, Clancy regresará al Hospital Tewksbury, en Massachusetts, donde continuará recluida sin derecho a fianza por los cargos de asesinato que enfrenta.

La Fiscalía podría ofrecer un acuerdo

Clancy está acusada actualmente de tres cargos de asesinato en primer grado.

En Massachusetts, la imputación más grave por este delito requiere la realización de un juicio ante un jurado. Sin embargo, el fiscal de distrito podría ofrecer a la defensa la posibilidad de declararse culpable de un cargo de menor gravedad.

Los fiscales “podrían volver a juzgarla por asesinato en primer grado o, quizás, decidir más adelante ofrecer un acuerdo para que se declare culpable de un cargo menor. Solo el fiscal de distrito puede hacerlo”, explicó a CNN Elyse Hershon, abogada defensora de Boston.

Si la Fiscalía decide reducir los cargos contra Clancy, ambas partes podrían eventualmente alcanzar un acuerdo que evite la realización de un segundo juicio. Reddington ha señalado a periodistas que corresponde al fiscal de distrito iniciar ese tipo de conversaciones.

Con frecuencia, los fiscales también consultan la opinión de las familias de las víctimas. En este caso existe una complejidad adicional: las familias de las víctimas y de la acusada están estrechamente vinculadas, por lo que podrían existir intereses contrapuestos que dificulten alcanzar un consenso.

Durante este período, los abogados de cualquiera de las partes también podrían presentar nuevas mociones. Una posibilidad estratégica sería solicitar que el caso sea trasladado a otra jurisdicción dentro del estado bajo el argumento de que no existen condiciones para desarrollar un juicio imparcial en el condado de Plymouth.

El desacuerdo del jurado podría pesar sobre un segundo juicio

Los fiscales podrían enfrentar una decisión compleja respecto de si volver a llevar el caso ante un jurado, considerando el aparente rechazo de los integrantes del primer panel a la teoría de que existió un asesinato premeditado, explicó este sábado a CNN Carol Erskine, jueza retirada de Massachusetts.

“Son muy conscientes del hecho de que 11 personas de ese jurado rechazaron completamente su postura”, afirmó.

“Creo que, sabiendo eso, será difícil para ellos determinar si pueden conseguir a 12 personas que no estén divididas respecto de este caso, que ha recibido tanta atención nacional”, añadió.

Según Erskine, la división registrada entre los integrantes del jurado refleja también las profundas diferencias que el caso ha provocado en la opinión pública y sugiere que la defensa presentó argumentos “muy sólidos”.

Durante la tarde del martes, además, una simpatizante de Clancy fue arrestada después de que presuntamente grabara a integrantes del jurado en el estacionamiento del tribunal.

La mujer fue acusada de intimidación agravada de un testigo o integrante del jurado y se declaró no culpable durante una audiencia realizada el miércoles.

A raíz de ese episodio, los abogados podrían argumentar que el conjunto de potenciales jurados del condado de Plymouth se encuentra contaminado por la exposición al caso o que un nuevo panel podría enfrentar situaciones similares de intimidación si Clancy vuelve a ser juzgada allí.

La evidencia también podría volver a discutirse

Las partes podrían, además, reabrir algunas controversias relacionadas con las pruebas y los testigos que podrán ser admitidos durante un eventual segundo juicio.

“Podría haber un cambio de postura respecto de algunas de esas mociones debido a lo ocurrido durante el juicio, y podrían volver a litigarlas porque ha salido a la luz nueva información”, explicó Hershon.

Reddington, quien ha cuestionado públicamente a los peritos presentados por la Fiscalía, podría intentar impedir que algunos de ellos vuelvan a declarar.

Entre esos especialistas se encuentra el doctor Avram Mack, quien entrevistó a Clancy durante los últimos meses acerca de los homicidios y posteriormente declaró en el juicio sobre su estado mental.

Sin embargo, según Hershon, la defensa no está obligada a permitir que esos expertos vuelvan a tener acceso a Clancy de cara a un eventual nuevo proceso.

Por ahora, el futuro judicial de Clancy permanece abierto. La Fiscalía deberá decidir si busca nuevamente una condena por asesinato en primer grado, explora un acuerdo por cargos de menor gravedad o adopta otra estrategia después de que siete días de deliberaciones terminaran sin un veredicto unánime.