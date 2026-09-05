Despedida del histórico militante del PS, Camilo Escalona: Así ha sido el recorrido

Durante este sábado, el Partido Socialista (PS) se encuentra despidiendo a su histórico militante Camilo Escalona.

Desde la sede del PS, la timonel de la tienda política, Paulina Vodanovic, expresó: “Agradecer las muestras de apoyo y de cariño. Creo que para nosotros, evidentemente, nos afecta mucho la partida de un gran compañero como fue Escalona, no solo en lo político, sino que también en lo personal”.

“Lo vamos a extrañar y nos va a hacer mucha falta. Por lo tanto, desde ahí, señalarles que estamos muy agradecidos de todos los apoyos que hemos recibido. Creo que también el Gobierno reconoce a Escalona, una persona de Estado y que siempre pensó en el país. Agradecemos el gesto del Presidente José Antonio Kast”.

Desde el Gobierno, el ministro Secretario General de la Presidencia, José García Ruminot, llegó hasta el velorio del dirigente socialista, con el fin de entregar sus condolencias a la familia y al Partido Socialista (PS).

“Doy fe de sus actuaciones, doy fe de las muchas veces en que logramos construir acuerdos por el bien del país. Muchas veces discrepamos, por supuesto, estábamos en veredas políticas distintas”, comentó.

En esa línea, compartió una reflexión sobre la importancia de buscar acuerdos más allá de las diferencias entre las fuerzas políticas. Además, destacó el legado político que dejó Escalona: “Siempre preocupado de los sectores más necesitados de nuestro país, de la situación de los trabajadores, siempre buscando que los beneficios de nuestro país pudieran llegar a todos los sectores, y particularmente a los sectores más vulnerables”.