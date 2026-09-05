Se habría hecho pasar por psiquiatra: Prisión preventiva para hombre de 73 años acusado de gestionar 1.482 licencias médicas falsas

Un hombre de 73 años quedó en prisión preventiva tras ser formalizado por su presunta participación en la gestión de 1.482 licencias médicas falsas, en una investigación de la Fiscalía Centro Norte y la Brigada Investigadora de Delitos Económicos (Bridec) Metropolitana de la PDI.

De acuerdo con los antecedentes de la causa, el imputado habría intervenido en estos documentos entre mayo de 2021 y agosto de 2025. La policía estima que los hechos investigados provocaron un perjuicio fiscal cercano a $307 millones.

El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago decretó la medida cautelar tras considerar que la libertad del acusado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad.

Se habría presentado como psiquiatra

La Fiscalía sostiene que el hombre atendía pacientes pese a no encontrarse habilitado para ejercer como médico en Chile y que se presentaba como psiquiatra.

“Les cobraba montos que rondaban los $80 mil pesos, hacía diagnósticos médicos, supuestamente médicos y también él les prescribía distintos medicamentos a los pacientes”, explicó el fiscal subrogante de la Fiscalía Centro Norte, Javier Sola.

La investigación apunta a que el imputado habría actuado como intermediario entre personas interesadas en obtener licencias y un médico que ya había sido formalizado en otra arista de la causa.

Este último fue imputado en mayo de 2026 por la presunta emisión de 2.455 licencias falsas entre 2022 y 2025, documentos que habrían generado un perjuicio superior a $1.100 millones para Fonasa.

El inspector Samuel Insunza, de la Bridec Metropolitana, señaló que el hombre de 73 años habría operado como “intermediario entre quienes buscaban adquirir licencias médicas y entre este médico gran emisor que ya fue formalizado anteriormente”.

La nueva arista surgió luego de que detectives analizaran un teléfono incautado durante la investigación contra el otro profesional. En el dispositivo encontraron conversaciones que, según la PDI, relacionarían al actual imputado con la gestión de los permisos médicos.

Posteriormente, la policía allanó su domicilio en La Florida, donde incautó dos computadores portátiles, dos teléfonos celulares y documentación relacionada con la investigación.

El hombre fue formalizado por delitos vinculados con la falsificación de licencias médicas, ejercicio ilegal de la profesión, estafa y fraude de subvenciones, entre otros ilícitos investigados.

Además, ya había sido formalizado en diciembre de 2024 en una causa distinta por ejercicio ilegal de la profesión, relacionada con hechos ocurridos entre 2020 y 2023.