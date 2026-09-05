Tribunal decreta firma mensual y prohibición de acercarse a la víctima para sujeto que amenazó al ministro Quiroz por redes sociales

El pasado viernes, un hombre de 44 años fue detenido por la Policía de Investigaciones (PDI) en la Región de La Araucanía, luego de realizar una publicación en redes sociales contra el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz.

Según informó el ente persecutor, la situación ocurrió luego de una publicación en redes sociales que contenía una imagen intervenida del ministro de Hacienda junto al exsenador Jaime Guzmán, en la que ambos aparecían representados con una lesión de bala en la frente.

Este sábado, según informó el ente persecutor, se formalizó la investigación en contra de F.R.C. por el delito de amenazas contra el secretario de Estado, previsto en el artículo 264 del Código Penal.

En la audiencia de formalización, el tribunal decretó respecto del imputado las medidas cautelares de firma mensual y prohibición de acercarse a la víctima. Además, se fijó un plazo de investigación de dos meses.