Michelle Bachelet llega hasta el ex Congreso Nacional para despedirse del histórico líder socialista, Camilo Escalona
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Durante la tarde de este sábado, diversas figuras del mundo político llegaron hasta el Salón de Honor del Senado, en el edificio del ex Congreso Nacional, para despedirse del histórico militante del Partido Socialista, Camilo Escalona.
A la ceremonia llegaron la expresidenta Michelle Bachelet y las exministras Carolina Tohá, Ana Lya Uriarte y Antonia Orellana, además del exjefe de la billetera fiscal, Nicolás Grau.
Desde el mundo de la derecha, destacó la asistencia del reconocido militante de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Pablo Longueira. También desde el mundo del fútbol llegó el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, quien entregó como homenaje una polera del plantel albo con el nombre de Escalona.
En la instancia también estuvieron presentes el exministro de Salvador Allende, Sergio Bitar; el ministro José García Ruminot; y la presidenta del Senado, Paulina Núñez.
Además, estuvieron presentes figuras relevantes del socialismo, como la exsenadora Isabel Allende, la timonel del PS, Paulina Vodanovic; Karina Delfino; Raúl Leiva; y el diputado Gustavo Gatica (IND-PC).
En el excongreso Nacional, se realiza el velatorio del expresidente del senado y militante Socialista, Camilo Escalona, En la imagen, Michelle Bachelet, ex presidenta de la República.FOTO: SEBASTIAN BELTRAN GAETE / AGENCIAUNO
En el excongreso Nacional, se realiza el velatorio del expresidente del senado y militante Socialista, Camilo Escalona, En la imagen, Jose Garcia, Ministro Secretario General de la Presidencia. FOTO: SEBASTIAN BELTRAN GAETE / AGENCIAUNO
En el excongreso Nacional, se realiza el velatorio del expresidente del senado y militante Socialista, Camilo Escalona, En la imagen, Isabel Allende.FOTO: SEBASTIAN BELTRAN GAETE / AGENCIAUNO
En el excongreso Nacional, se realiza el velatorio del expresidente del senado y militante Socialista, Camilo Escalona, En la imagen, Jaime Campos, Ministro de Agricultura.FOTO: SEBASTIAN BELTRAN GAETE / AGENCIAUNO
En el excongreso Nacional, se realiza el velatorio del expresidente del senado y militante Socialista, Camilo Escalona, En la imagen, Jose Garcia, Ministro Secretario General de la Presidencia, saluda a Arturo Barrios.FOTO: SEBASTIAN BELTRAN GAETE / AGENCIAUNO
En el excongreso Nacional, se realiza el velatorio del expresidente del senado y militante Socialista, Camilo Escalona, En la imagen, Paulina Nuñez, Presidente del Senado.FOTO: SEBASTIAN BELTRAN GAETE / AGENCIAUNO
En el excongreso Nacional, se realiza el velatorio del expresidente del senado y militante Socialista, Camilo Escalona, En la imagen, Michelle Bachelet, ex presidenta de la RepúblicaFOTO: SEBASTIAN BELTRAN GAETE / AGENCIAUNO
En el excongreso Nacional, se realiza el velatorio del expresidente del senado y militante Socialista, Camilo Escalona, En la imagen, Pablo Longueira.FOTO: SEBASTIAN BELTRAN GAETE / AGENCIAUNO
5 de septiembre de 2026 / SANTIAGO En el excongreso Nacional, se realiza el velatorio del expresidente del senado y militante Socialista, Camilo Escalona, En la imagen, Paulina Vodanovic, Presidenta del Partido Socialista, arregla los claveles. FOTO: SEBASTIAN BELTRAN GAETE / AGENCIAUNO
En el excongreso Nacional, se realiza el velatorio del expresidente del senado y militante Socialista, Camilo Escalona, En la imagen, Paulina Vodanovic, Presidenta del Partido Socialista.FOTO: SEBASTIAN BELTRAN GAETE / AGENCIAUNO
El ex ministro de Salvador Allende, Sergio Bitar, es fotografiado durante el velorio del ex presidente del senado y secretario general del Partido Socialista, Camilo Escalona, quien habría fallecido a los 71 años luego de batallar un agresivo cáncer, FOTO: LUKAS SOLIS / AGENCIAUNO
En el excongreso Nacional, se realiza el velatorio del expresidente del senado y militante Socialista, Camilo Escalona, En la imagen, Paulina Vodanovic, Presidenta del Partido Socialista, junto a Isabel Allende. FOTO: SEBASTIAN BELTRAN GAETE / AGENCIAUNO