Michelle Bachelet llega hasta el ex Congreso Nacional para despedirse del histórico líder socialista, Camilo Escalona

Durante la tarde de este sábado, diversas figuras del mundo político llegaron hasta el Salón de Honor del Senado, en el edificio del ex Congreso Nacional, para despedirse del histórico militante del Partido Socialista, Camilo Escalona.

A la ceremonia llegaron la expresidenta Michelle Bachelet y las exministras Carolina Tohá, Ana Lya Uriarte y Antonia Orellana, además del exjefe de la billetera fiscal, Nicolás Grau.

Desde el mundo de la derecha, destacó la asistencia del reconocido militante de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Pablo Longueira. También desde el mundo del fútbol llegó el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, quien entregó como homenaje una polera del plantel albo con el nombre de Escalona.

En la instancia también estuvieron presentes el exministro de Salvador Allende, Sergio Bitar; el ministro José García Ruminot; y la presidenta del Senado, Paulina Núñez.

Además, estuvieron presentes figuras relevantes del socialismo, como la exsenadora Isabel Allende, la timonel del PS, Paulina Vodanovic; Karina Delfino; Raúl Leiva; y el diputado Gustavo Gatica (IND-PC).