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Metro de Santiago repone el servicio en 10 estaciones tras “emergencia médica”

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Durante la tarde de este sábado, Metro de Santiago informó que se repuso el servicio en la Línea 4 y que las estaciones comenzaron a operar con normalidad.

Con esto, toda la red se encuentra disponible.

¿Qué paso?

Según informó Metro de Santiago presentó una interrupción del servicio debido a una emergencia médica. Hasta esta hora, diversas estaciones de la Línea 4 se encuentran fuera de servicio.

Según informó Metro de Santiago, a esta hora 10 estaciones de la Línea 4 no se encuentran operativas:

  •  Cristóbal
  •  Colón
  •  Príncipe de Gales
  •  Simón Bolívar
  •  Plaza Egaña L4 (combinación suspendida)
  •  Los Orientales
  •  Grecia
  •  Los Presidentes
  •  Quilín
  •  Tobalaba L4 (combinación suspendida)

Ante la situación, Red Movilidad dispuso un servicio parcial desde la estación Plaza Puente Alto hasta la estación Quilín. Además, se habilitaron buses entre Quilín y Tobalaba.

Esta noticia fue actualidad a las 14:38 horas.

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