Metro de Santiago repone el servicio en 10 estaciones tras “emergencia médica”

Durante la tarde de este sábado, Metro de Santiago informó que se repuso el servicio en la Línea 4 y que las estaciones comenzaron a operar con normalidad.
Con esto, toda la red se encuentra disponible.
14:20 hrs. Se normaliza servicio en #L4. Todas las estaciones y combinaciones comienza a operar. https://t.co/MiCWSThCqT
— Metro de Santiago (@metrodesantiago) September 5, 2026
14:33 hrs. #TodaLaRed está disponible. pic.twitter.com/uXxQ8se3CN
— Metro de Santiago (@metrodesantiago) September 5, 2026
¿Qué paso?
Según informó Metro de Santiago presentó una interrupción del servicio debido a una emergencia médica. Hasta esta hora, diversas estaciones de la Línea 4 se encuentran fuera de servicio.
Según informó Metro de Santiago, a esta hora 10 estaciones de la Línea 4 no se encuentran operativas:
- Cristóbal
- Colón
- Príncipe de Gales
- Simón Bolívar
- Plaza Egaña L4 (combinación suspendida)
- Los Orientales
- Grecia
- Los Presidentes
- Quilín
- Tobalaba L4 (combinación suspendida)
14:17 hrs. Por emergencia médica, las siguientes estaciones de #L4 se encuentran fuera de servicio:
❌Cristóbal
❌Colón
❌Príncipe de Gales
❌Simón Bolivar
❌Plaza Egaña L4 [Combinación suspendida]
❌Los Orientales
❌Grecia
❌Los Presidentes
❌Quilín
❌Tobalaba L4…
— Metro de Santiago (@metrodesantiago) September 5, 2026
Ante la situación, Red Movilidad dispuso un servicio parcial desde la estación Plaza Puente Alto hasta la estación Quilín. Además, se habilitaron buses entre Quilín y Tobalaba.
🔴#AlertaMetro #L4
Servicio #L4 @metrodesantiago No disponible desde Los Presidentes hasta Tobalaba.
Servicio parcial desde Estación Plaza Puente Alto hasta Estación Quilín.
🔄Buses #ApoyoMetro en #bucle 🔄entre Quilín – Tobalaba.
🚌Ademas, reforzamos:… https://t.co/Wqybfn9Eug pic.twitter.com/PzNJjQHXaF
— Red Movilidad (@Red_Movilidad) September 5, 2026
Esta noticia fue actualidad a las 14:38 horas.
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