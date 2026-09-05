Metro de Santiago repone el servicio en 10 estaciones tras “emergencia médica”

Durante la tarde de este sábado, Metro de Santiago informó que se repuso el servicio en la Línea 4 y que las estaciones comenzaron a operar con normalidad.

Con esto, toda la red se encuentra disponible.

14:20 hrs. Se normaliza servicio en #L4. Todas las estaciones y combinaciones comienza a operar. https://t.co/MiCWSThCqT — Metro de Santiago (@metrodesantiago) September 5, 2026

¿Qué paso?

Según informó Metro de Santiago presentó una interrupción del servicio debido a una emergencia médica. Hasta esta hora, diversas estaciones de la Línea 4 se encuentran fuera de servicio.

Según informó Metro de Santiago, a esta hora 10 estaciones de la Línea 4 no se encuentran operativas:

Cristóbal

Colón

Príncipe de Gales

Simón Bolívar

Plaza Egaña L4 (combinación suspendida)

Los Orientales

Grecia

Los Presidentes

Quilín

Tobalaba L4 (combinación suspendida)

14:17 hrs. Por emergencia médica, las siguientes estaciones de #L4 se encuentran fuera de servicio: ❌Cristóbal

❌Colón

❌Príncipe de Gales

❌Simón Bolivar

❌Plaza Egaña L4 [Combinación suspendida]

❌Los Orientales

❌Grecia

❌Los Presidentes

❌Quilín

❌Tobalaba L4… — Metro de Santiago (@metrodesantiago) September 5, 2026

Ante la situación, Red Movilidad dispuso un servicio parcial desde la estación Plaza Puente Alto hasta la estación Quilín. Además, se habilitaron buses entre Quilín y Tobalaba.

Esta noticia fue actualidad a las 14:38 horas.