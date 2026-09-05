Johannes Kaiser (PNL) manifiesta preocupación por la situación con Argentina: “Me genera ruido lo que está sucediendo”

El timonel del Partido Nacional Libertario (PNL), Johannes Kaiser, abordó la relación diplomática con Argentina, luego de la controversia que generó la situación del Estrecho de Magallanes tras los dichos del jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Argentina, Gustavo Javier Valverde.

Durante la ceremonia Fraternitas de la República 2026 de la Gran Logia de Chile, el exdiputado libertario afirmó: “A mí me parece que todavía tenemos que esperar una buena explicación de la Cancillería, una bajada de esto”.

Según publicó La Tercera, el líder libertario sostuvo que, tras los sucesos, “acaban de haber declaraciones del canciller argentino que complican un poco la situación nuevamente”. A este episodio se suman declaraciones anteriores, como las de la actual senadora y exministra Patricia Bullrich.

“La verdad es que a mí me genera ruido lo que está sucediendo en este momento”, alertó.

Finalmente, deslizó una reflexión sobre los eventuales sucesos que podrían ocurrir si no se aborda la situación a tiempo: “Chile no se puede dar el lujo de tolerar, porque, de otra manera, en 10 o 20 años más, eso se va a utilizar para confrontarnos en tribunales internacionales o para generar un caso de debate respecto de cuáles son los espacios de soberanía, tanto de Argentina como de Chile”.