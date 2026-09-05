Estados Unidos ataca tres petroleros iraníes tras lanzamiento de misiles contra buques de su Armada

Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos informaron el sábado que habían atacado tres buques cisterna iraníes de transporte de crudo, después de que el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC, por sus siglas en inglés) lanzara misiles balísticos contra dos buques de guerra de la Marina estadounidense.

Los recientes enfrentamientos amenazan con intensificar la guerra marítima en el golfo Pérsico y más allá, mientras Irán intenta impedir el tránsito de buques por el estrecho de Ormuz sin su consentimiento y Estados Unidos intensifica sus ataques contra la navegación iraní.

Los dos países intercambiaron ataques a principios de esta semana por primera vez en más de un mes, y los nuevos ataques podrían desencadenar otro ciclo de represalias.

“Un portaaviones y un destructor de misiles guiados de EE.UU. lograron evadir con éxito múltiples ataques iraníes no provocados”, señala al respecto un comunicado del Comando Central de Estados Unidos.

Tras los ataques fallidos de Irán, “el CENTCOM dejó inoperativos de forma permanente los petroleros del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica M/T Downy, frente a la costa de la isla de Jarg, y el M/T Stark 1, cerca de Jask”.

Fuera del golfo Pérsico, según el CENTCOM, un petrolero sin carga llamado M/T Kylo quedó “completamente destruido” tras recibir varios impactos que lo dejaron inoperativo.

El CENTCOM señaló que los buques “forman parte de una red clandestina multimillonaria que financia al IRGC y a sus grupos aliados en la región”.

“Que el mensaje para el IRGC quede claro: si disparan contra dos de nuestros barcos, impondremos un costo económico aún mayor eliminando tres de los suyos”, declaró el almirante Brad Cooper, comandante del CENTCOM.

El secretario de Defensa de EE.UU., Pete Hegseth, escribió el sábado en X: “Es sencillo: si Irán dispara contra barcos estadounidenses, destruiremos —y hundiremos— sus petroleros. Lo único que tienen que hacer es dejar de disparar contra la Marina de Estados Unidos”.

Hegseth añadió que Estados Unidos podría atacar la flota de petroleros de Irán en Medio Oriente o en la región del Indo-Pacífico, señalando: “La flota de petroleros de Irán está indefensa; Irán no tiene armada ni fuerza aérea”.

En un comunicado difundido este sábado, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán condenó enérgicamente las acciones de Estados Unidos y calificó los ataques de “ilegales y agresivos” y de “amenaza manifiesta para la paz internacional y la seguridad de la navegación comercial”.

Los ataques constituyen una “clara violación” de la Carta de las Naciones Unidas, señaló el ministerio.

La agencia de noticias estatal iraní IRNA informó sobre la declaración del CENTCOM y añadió que “las autoridades iraníes subrayaron que responderían con firmeza a cualquier ataque”.

Horas antes, el sábado, agencias de noticias iraníes habían informado que un petrolero fue objeto de un ataque con misiles por parte de fuerzas estadounidenses cerca de la isla de Jarg.

El petrolero, que se encontraba en la zona de fondeo, fue alcanzado por cuatro proyectiles disparados por fuerzas estadounidenses, informó Tasnim. No hubo víctimas y los miembros de la tripulación estaban evacuando el buque, agregó la agencia.

Un audio confirmado por CNN reveló que una aeronave militar estadounidense emitió advertencias al barco a través de un canal de emergencia. En una de ellas, una voz con acento estadounidense dice: “Petrolero STARK 1, aquí la aeronave militar de Estados Unidos. Me preparo para disparar contra su popa. Tienen 10 minutos para retirar a la tripulación de la popa de su barco. Cambio”. En una comunicación posterior, se advierte al barco: “Esta fue su última advertencia… suban a los botes salvavidas y abandonen el barco de inmediato”.

El conflicto entre Irán y Estados Unidos se encuentra en un limbo volátil, en el que ambas partes pugnan por el control del vital estrecho de Ormuz, una vía crucial para el suministro mundial de petróleo.

La isla de Jarg, una formación coralina frente a la costa de Irán, ha gestionado históricamente alrededor del 90 % de las exportaciones de crudo del país. La isla ha sido objeto de ataques a lo largo del conflicto y el presidente Donald Trump ha amenazado anteriormente con tomarla.

Los datos de navegación y las imágenes satelitales indican que hay cerca de 20 petroleros iraníes fondeados cerca de Jarg. Muchos están completamente cargados, pero no pueden salir del Golfo debido al bloqueo naval estadounidense.

En el conjunto del Golfo y en sus inmediaciones hay más de 50 petroleros iraníes, según los servicios de seguimiento de buques.

El jueves, el vicepresidente de Estados Unidos, J. D. Vance, negó que el conflicto debiera siquiera calificarse de “guerra” y añadió que, a pesar de la reciente escalada de tensión, no había “intercambio de disparos activo”.

Asimismo, se negó a establecer un calendario para poner fin al conflicto, sugiriendo en cambio que correspondía a Irán concluir la confrontación iniciada hace seis meses con ataques aéreos conjuntos de Estados Unidos e Israel.