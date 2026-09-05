Temuco premiará al mejor asado en Fiestas Patrias 2026: ¿Cómo participar?

Las Fiestas Patrias son una instancia especial para los fanáticos de la parrilla y Temuco será sede de tres concursos que buscan promover las tradiciones y compartir en comunidad.

Sobre las actividades programadas, el alcalde Roberto Neira destacó que “en septiembre no solo es bailar cueca, sino también hacer un buen asado. Como municipio y en conjunto con La Liga del Asado, queremos invitar a todos los equipos y premiar al mejor asado. Están completamente invitados a probar a quienes dicen ser los mejores”.

La competencia se desarrollará el 19 de septiembre en la Cancha 3 del Parque Estadio Germán Becker y contará con ocho equipos seleccionados, cuyos platos serán evaluados por un jurado especializado en sabor, terneza, temperatura, presentación, armonía y ejecución.

Cada equipo deberá preparar tres platos de plateada de vacuno con guarnición durante la competencia.

¿Cómo postular?

La convocatoria estará abierta hasta el 14 de septiembre, a las 23:55 horas, a través de la página web Temuco.cl. Mientras que la competencia y la premiación se realizarán el 19 de septiembre en la Cancha 3 del Estadio Germán Becker.

En cuanto a los premios, La Liga del Asado contempla $500.000 para el primer lugar, además del título de Campeón Liga del Asado Temuco 2026, una parrilla a carbón, dos asadores y tres kits parrilleros.

El segundo lugar recibirá $300.000, además de un asador y tres kits parrilleros; mientras que el tercer lugar obtendrá $200.000 y tres kits parrilleros.

La inscripción es gratuita y está dirigida a equipos conformados por entre dos y tres personas, todas mayores de edad.

Para postular, los interesados deberán completar el formulario web disponible en la página de Temuco.cl, donde deberán ingresar el nombre del equipo, los datos de sus integrantes y su motivación para participar.