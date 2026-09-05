“Gran colaborador en mi gobierno” y “siempre hablaba con la verdad”: Eduardo Frei Ruiz-Tagle se despide de Camilo Escalona y valora su trayectoria política

Durante este sábado, diversas figuras del mundo político llegaron hasta el ex Congreso Nacional para despedir al histórico militante del Partido Socialista (PS), Camilo Escalona. Entre ellas, la expresidenta Michelle Bachelet, quien lideró la primera guardia de honor junto a la timonel del PS, Paulina Vodanovic.

En el lugar también estuvo presente el exmandatario Eduardo Frei Ruiz-Tagle, quien destacó que el expresidente del Senado fue un “gran colaborador en mi gobierno (…) una persona comprometida con el gobierno nuestro de la Concertación, siempre fue muy especial, siempre hablaba con la verdad, no cambiaba”.

“Me voy con un recuerdo excelente de Camilo. Un gran concertacionista, gran diputado y senador”, subrayó.

El exjefe de Estado también fue parte de la guardia de honor junto a la exprimera dama Marta Larraechea, además de otros militantes que integran la mesa directiva del PS.

Desde el progresismo también participó la excandidata presidencial Jeannette Jara, quien afirmó que Escalona tuvo un rol importante en la formación de nuevos cuadros en el PS.

“No intentó aferrarse al poder, sino que, por el contrario, contribuyó a la renovación del sector de la izquierda, del progresismo chileno, y creo que eso habla muy bien de él”, remarcó.

Asimismo, la exministra del Trabajo valoró que Escalona haya sido parte de su campaña presidencial, a pesar de las complicaciones de salud que enfrentó tras ser diagnosticado de cáncer en 2024.

“Camilo estuvo muy activamente en la campaña y no tengo dudas de que ya estaba muy afectado en su salud, pero, con un enorme compromiso, prefirió trabajar y no dar un paso al costado (…) Se agradece porque se le hizo un enorme sacrificio”, remarcó.

El velorio del expresidente del Senado continuará hasta este sábado a las 20:00 horas. Luego, el domingo, a partir de las 9:00 horas, se trasladará su féretro hasta el cementerio Parque El Prado, ubicado en la comuna de La Florida, donde el funeral se realizará a las 15:00 horas.