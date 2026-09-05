El básquetbol chileno está de duelo. Carlos Osvaldo “Loco” Iglesias, exjugador y entrenador argentino, falleció este sábado, según confirmó la Municipalidad de Temuco.
“Con profundo pesar, la Municipalidad de Temuco despide a Carlos Iglesias, figura histórica del básquetbol comunal y referente de pasión, entrega y resiliencia para toda la comunidad. Su huella queda para siempre guardada en la memoria colectiva y en las páginas de nuestra historia deportiva”, destacó la institución local.
La historia del trasandino en Chile se remonta a 1977, cuando llegó al país y comenzó su trayectoria en la Unión Deportiva Española (UDE). Posteriormente, también defendió las camisetas de Salesianos de Valdivia y Universidad de Concepción en la Liga Dimayor.
Su carrera como entrenador despegó en 1994, cuando se coronó campeón al mando de la Universidad de Temuco. Luego, volvió a celebrar un título en la temporada 2012-2013, esta vez al frente de Español de Talca.
Lo más leído
- Conflicto en Medio Oriente: Irán responde a EE.UU. con ataques en el estrecho de Ormuz
- De elogiar a Thatcher a impulsar el reclamo de soberanía: el giro de Javier Milei sobre las Malvinas
- Muere Carlos Osvaldo “Loco” Iglesias, histórico exjugador y entrenador del básquetbol chileno
- Día Nacional del Circo 2026 se celebró en Santiago y regiones: Así fue la celebración
- “Gran colaborador en mi gobierno” y “siempre hablaba con la verdad”: Eduardo Frei Ruiz-Tagle se despide de Camilo Escalona y valora su trayectoria política