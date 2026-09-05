Muere Carlos Osvaldo “Loco” Iglesias, histórico exjugador y entrenador del básquetbol chileno

El básquetbol chileno está de duelo. Carlos Osvaldo “Loco” Iglesias, exjugador y entrenador argentino, falleció este sábado, según confirmó la Municipalidad de Temuco.

“Con profundo pesar, la Municipalidad de Temuco despide a Carlos Iglesias, figura histórica del básquetbol comunal y referente de pasión, entrega y resiliencia para toda la comunidad. Su huella queda para siempre guardada en la memoria colectiva y en las páginas de nuestra historia deportiva”, destacó la institución local.

La historia del trasandino en Chile se remonta a 1977, cuando llegó al país y comenzó su trayectoria en la Unión Deportiva Española (UDE). Posteriormente, también defendió las camisetas de Salesianos de Valdivia y Universidad de Concepción en la Liga Dimayor.

Su carrera como entrenador despegó en 1994, cuando se coronó campeón al mando de la Universidad de Temuco. Luego, volvió a celebrar un título en la temporada 2012-2013, esta vez al frente de Español de Talca.