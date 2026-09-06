Alejandro Tabilo se despide del US Open tras caer ante Alexander Zverev

Alejandro Tabilo terminó su participación en el US Open 2026 luego de caer ante el alemán Alexander Zverev, primer cabeza de serie del torneo, en la tercera ronda del último Grand Slam de la temporada.

El chileno no pudo superar a uno de los principales favoritos al título y perdió por 6-2, 7-6(2) y 6-2 en el Arthur Ashe Stadium de Nueva York.

Zverev tomó rápidamente el control del encuentro y consiguió dos quiebres de servicio para quedarse con el primer parcial. Tabilo, sin embargo, elevó su nivel en el segundo set y encontró su mejor oportunidad para cambiar el desarrollo del partido.

El nacional llegó a disponer de dos puntos para adjudicarse esa manga, pero el alemán logró salvarlos y llevó la definición al tie-break. Allí volvió a marcar diferencias y se impuso por 7-2.

Con la ventaja de dos sets, Zverev recuperó el dominio que había mostrado al comienzo. El número uno del cuadro consiguió nuevos quiebres en el tercer parcial y cerró el encuentro con otro 6-2, asegurando su clasificación a los octavos de final.

La victoria también permitió al alemán reducir considerablemente el tiempo en cancha después de una exigente primera semana en Nueva York: sus dos partidos anteriores se habían extendido a cinco sets y, en conjunto, habían superado las nueve horas de juego.

Para Tabilo, la derrota puso fin a una campaña en la que logró instalarse en la tercera ronda del US Open. El chileno había superado sus dos primeros compromisos antes de encontrarse nuevamente con Zverev.

No era un rival desconocido en Flushing Meadows. Ambos también se enfrentaron en la edición 2025 del torneo, aquella vez en primera ronda, con triunfo del alemán por 6-2, 7-6(4) y 6-4.

Zverev, en tanto, avanzó a los octavos de final, instancia en la que enfrentará al italiano Luciano Darderi, 21° cabeza de serie del torneo.