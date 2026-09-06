“Pertenece en su totalidad a Chile”: Bullrich pide disculpas a Kast por dichos sobre el Estrecho de Magallanes y aclara que lo “confundió” con el Canal Beagle

La senadora argentina Patricia Bullrich se retractó de la referencia que hizo al Estrecho de Magallanes al hablar de los intereses estratégicos de Argentina en el extremo sur y aseguró que, en realidad, pretendía mencionar al canal Beagle.

La exministra de Seguridad comunicó públicamente su aclaración al embajador de Chile en Argentina, Gonzalo Uriarte, a quien pidió hacer llegar el mensaje tanto a las autoridades chilenas como al Presidente José Antonio Kast.

“Quiero aclarar una confusión de nombres que se deslizó en una declaración radial. El canal al que quise hacer referencia es el canal de Beagle y nunca el Estrecho de Magallanes, que pertenece en su totalidad a la hermana República de Chile”, expresó Bullrich.

La parlamentaria añadió: “Lamento haber generado una incertidumbre. Mi amistad y la de nuestro país con Chile es sincera y permanente”.

En el cierre de la comunicación solicitó al diplomático chileno transmitir públicamente la rectificación. “Espero que por su intermedio haga llegar a las autoridades, a la población y a la prensa esta aclaración. Sirvan mis palabras para saludar nuestra amistad y nuestro compromiso mutuo”, sostuvo.

“Le mando un gran abrazo, salude de mi parte al Presidente y hágale llegar mis disculpas”, concluyó.

¿Qué había dicho Patricia Bullrich sobre el Estrecho de Magallanes?

La controversia surgió a partir de una entrevista con Radio Mitre, donde la actual senadora por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires abordó el fortalecimiento de las capacidades militares argentinas y la presencia de ese país en el Atlántico Sur.

Al explicar su concepción de soberanía, Bullrich mencionó entre otros puntos “el control del Atlántico Sur, del Estrecho de Magallanes, de la llegada a la Antártida”.

Sus palabras tuvieron repercusión en Chile, porque el Estrecho de Magallanes se encuentra bajo soberanía chilena, condición establecida en los acuerdos limítrofes vigentes entre ambos países.

El Tratado de Límites de 1881 dejó el paso marítimo neutralizado a perpetuidad y garantizó la libre navegación para embarcaciones de todas las naciones.

Posteriormente, el Tratado de Paz y Amistad de 1984 reafirmó el régimen territorial de la zona y estableció la delimitación en su acceso oriental.

La rectificación de Bullrich ocurre, además, pocos días después de que los presidentes José Antonio Kast y Javier Milei buscaran cerrar otra controversia bilateral por el mismo territorio.

Tras reunirse en Santiago, ambos gobiernos reafirmaron la soberanía chilena sobre el Estrecho de Magallanes y la vigencia de los tratados que regulan la frontera austral.

Bullrich actualmente ejerce como senadora nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cargo que asumió para el período 2025-2031 después de desempeñarse como ministra de Seguridad durante el gobierno de Javier Milei.