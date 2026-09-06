Empresa minera es multada por extracción de áridos sin permisos: Corte Suprema confirmó sanción contra firma de Sierra Gorda

La Corte Suprema confirmó una multa de 5 UTM contra la Compañía Minera Spence tras rechazar un recurso de queja por la extracción de áridos en la comuna de Sierra Gorda sin permisos edilicios.

Según lo informado por el Poder Judicial, en fallo dividido, la Segunda Sala del máximo tribunal descartó faltas o abusos de los magistrados de la Corte de Apelaciones de Antofagasta que sancionaron a la faena por infringir la Ley de Rentas Municipales.

El dictamen estableció que las discrepancias jurídicas no habilitan la vía disciplinaria. La resolución respaldó el criterio de que los inmuebles fiscales arrendados a privados están sujetos a tributos locales, señalando que “este arbitrio extraordinario no constituye una nueva instancia de revisión jurisdiccional ni habilita a este tribunal para sustituir el juicio que sobre el mérito de la causa formula el tribunal del fondo”.

El fallo ratificó además que la Municipalidad de Sierra Gorda actuó ajustada a derecho al aplicar pronunciamientos de la Contraloría General de la República para el cobro de patentes. La decisión se adoptó con los votos en contra de los ministros Manuel Antonio Valderrama y María Cristina Gajardo.