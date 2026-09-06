Bad Bunny hace historia en los Emmy: Su show de medio tiempo del Super Bowl LX rompió récord con siete premios

(CNN Español) — El impacto cultural de Bad Bunny en el Halftime Show del Super Bowl LX se mantiene intacto, como lo demuestran los siete premios Emmy que ese espectáculo obtuvo el sábado, en una ceremonia en la que se premiaron a las categorías técnicas y las llamadas “artes creativas”.

De estos siete premios Emmy concedidos al show, uno de ellos fue ganado por el propio músico puertorriqueño, cuyo nombre real es Benito Martínez Ocasio. Es el primer premio Emmy que recibe, correspondiente a la categoría de mejor especial de variedades en vivo.

El espectáculo, cuyo título oficial en las nominaciones a los premios Emmy es The Apple Music Super Bowl LX Halftime Show Starring Bad Bunny, fue reconocido además en las categorías de dirección musical, coreografía, mezcla de sonido, diseño de iluminación, dirección técnica/trabajo de cámara y dirección.

Además de Bad Bunny, el músico y productor Jay-Z, productor ejecutivo del Halftime Show del Super Bowl, también recibió un premio Emmy por este espectáculo.

El show de medio tiempo de Bad Bunny hizo historia al convertirse en el que más ha ganado premios Emmy de la historia (ganó 7 de 9 nominaciones). Superó al Halftime Show del Super Bowl de 2022, animado por Dr. Dre, Snoop Dogg, Mary J. Blige, Eminem, Kendrick Lamar y 50 Cent, que ganó tres premios Emmy.

La Academia de la Televisión, que concede los premios Emmy, entrega estos reconcimientos en tres galas distintas.

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El sábado 5 y el domingo 6 de septiembre se dan a conocer los ganadores de las categorías técnicas y de artes creativas; y este 14 de septiembre otorgará las estatuillas a las llamadas categorías PrimeTime, en las que la serie The Pitt es la líder con 26 nominaciones.

El espectáculo de medio tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl LX se efectuó el pasado 8 de febrero en Levi’s Stadium de Santa Clara, California, y contó con apariciones de Lady Gaga y Ricky Martin, entre otros artistas.