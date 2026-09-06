Bad Bunny hace historia en los Emmy: Su show de medio tiempo del Super Bowl LX rompió récord con siete premios

(CNN Español) — El impacto cultural de Bad Bunny en el Halftime Show del Super Bowl LX se mantiene intacto, como lo demuestran los siete premios Emmy que ese espectáculo obtuvo el sábado, en una ceremonia en la que se premiaron a las categorías técnicas y las llamadas “artes creativas”.
De estos siete premios Emmy concedidos al show, uno de ellos fue ganado por el propio músico puertorriqueño, cuyo nombre real es Benito Martínez Ocasio. Es el primer premio Emmy que recibe, correspondiente a la categoría de mejor especial de variedades en vivo.
El espectáculo, cuyo título oficial en las nominaciones a los premios Emmy es The Apple Music Super Bowl LX Halftime Show Starring Bad Bunny, fue reconocido además en las categorías de dirección musical, coreografía, mezcla de sonido, diseño de iluminación, dirección técnica/trabajo de cámara y dirección.
El show de medio tiempo de Bad Bunny hizo historia al convertirse en el que más ha ganado premios Emmy de la historia (ganó 7 de 9 nominaciones). Superó al Halftime Show del Super Bowl de 2022, animado por Dr. Dre, Snoop Dogg, Mary J. Blige, Eminem, Kendrick Lamar y 50 Cent, que ganó tres premios Emmy.
La Academia de la Televisión, que concede los premios Emmy, entrega estos reconcimientos en tres galas distintas.
Ver esta publicación en Instagram
El sábado 5 y el domingo 6 de septiembre se dan a conocer los ganadores de las categorías técnicas y de artes creativas; y este 14 de septiembre otorgará las estatuillas a las llamadas categorías PrimeTime, en las que la serie The Pitt es la líder con 26 nominaciones.
El espectáculo de medio tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl LX se efectuó el pasado 8 de febrero en Levi’s Stadium de Santa Clara, California, y contó con apariciones de Lady Gaga y Ricky Martin, entre otros artistas.
Lo más leído
- Volkswagen recortará 50 mil puestos de trabajo y la mitad de su gama de vehículos en un esfuerzo por reducir costos
- Robert Pattinson regresa al Festival de Venecia con “Primetime” e interpreta a un presentador de reality show: “Prepararlo requirió mucho trabajo, más que cualquier otro papel”
- Ricky Martin debuta en el Festival de Venecia con “Hombre al agua” y afirma: “Mi refugio es contar historias”
- Ministro Arrau condena incidentes en romería al Cementerio General: “Son delincuentes violentos”
- Pago oportuno de seguros, evitar cobros excesivos de medicamentos y fin a llamadas de cobranza: UDI anuncia “Agenda Pro Consumidor” con 14 medidas