Con doblete de Lamine Yamal: Barcelona golea 5-0 al Valencia y alcanza la cima de LaLiga

El Barcelona mantuvo su arranque perfecto en LaLiga con una contundente victoria este domingo.

El conjunto dirigido por Hansi Flick goleó 5-0 al Valencia en Mestalla, con Lamine Yamal como una de las principales figuras al marcar dos de los tantos del cuadro catalán.

La victoria correspondió a la cuarta jornada del campeonato español y permitió al Barcelona sumar su cuarto triunfo consecutivo. El equipo llegó al encuentro con nueve puntos en tres partidos y aprovechó la fecha para afianzarse en el primer lugar de la clasificación.

Lamine Yamal necesitó apenas seis minutos para abrir el marcador.

Tras recibir un pase filtrado de Fermín López, el delantero definió ante Stole Dimitrievski y adelantó tempranamente a los visitantes.

El dominio del Barcelona volvió a reflejarse en el resultado a los 22 minutos. Esta vez fue Fermín quien convirtió el 2-0 con un remate de zurda, diferencia con la que ambos equipos se fueron al descanso.

Barcelona sentenció la goleada en el segundo tiempo

El panorama no mejoró para el Valencia tras regresar al campo. A los 50 minutos, Raphinha aprovechó una asistencia de Fermín para marcar el tercero y ampliar una ventaja que el cuadro local ya no consiguió remontar.

Barcelona continuó generando ocasiones y encontró nuevamente el arco durante la recta final. Pedri convirtió el 4-0 a los 79 minutos, mientras que Lamine Yamal reapareció a los 84’ para firmar su doblete y establecer el definitivo 5-0.

La actuación del delantero español de 19 años coronó una jornada en la que el cuadro catalán distribuyó sus cinco goles entre cuatro futbolistas: Lamine Yamal anotó dos, mientras Fermín, Raphinha y Pedri aportaron uno cada uno.

El resultado profundizó, además, el complejo momento del Valencia.

La jornada en Mestalla estuvo acompañada por manifestaciones de descontento de parte de los aficionados locales, en medio de cuestionamientos hacia la conducción deportiva del club.

Para el Barcelona, en cambio, la goleada prolonga un inicio de temporada sin derrotas ni empates en el torneo español: cuatro partidos y cuatro victorias.

El equipo de Flick deberá ahora cambiar rápidamente de competencia.

Su próximo desafío será el miércoles 9 de septiembre, cuando reciba al Feyenoord en el Spotify Camp Nou por la primera jornada de la fase de liga de la Champions League.