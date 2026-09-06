Detienen a tres funcionarios tras fuga de interno que asistió al bautizo de su hijo: PDI y Carabineros buscan al prófugo

El pasado jueves, un interno de la Región de Copiapó se fugó, luego de que un tribunal lo autorizara para asistir al bautizo de su hijo.

En ese contexto, tres funcionarios del Centro de Internación Provisoria y Régimen Cerrado de Copiapó se encuentran detenidos por su eventual responsabilidad en la fuga de N.J.Q.H., de 21 años, condenado a 10 años de presidio por homicidio calificado.

Respecto de los funcionarios aprehendidos del recinto, a cargo del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil (exSename), se trata de dos hombres y una mujer. Los hechos están siendo investigados por la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía.

El Juzgado de Garantía de Copiapó, tras la solicitud del ente persecutor, amplió la detención de los imputados por diligencias que se encuentran en desarrollo. Por tanto, la formalización quedó fijada para este lunes 7 de septiembre.

En paralelo, la PDI, junto a Carabineros, busca el paradero del prófugo.