George Lucas gastó US$1.000 millones en construir su propio museo: Tendrá desde “Star Wars” hasta Frida Kahlo

Los Ángeles — En los jardines del largamente esperado Museo Lucas de Arte Narrativo, una reproducción del siglo XIX de la escultura de David venciendo a Goliat, de Antonin Mercié, comparte espacio con una estatua de bronce de la princesa Leia estrangulando con una cadena a Jabba the Hutt. Rosie the Riveter permanece cerca, con la mirada apartada.

Una combinación de compañeros improbables, quizás.

Pero este grupo de personajes que desafían las adversidades también ofrece una bienvenida apropiada a una nueva y extensa institución que, a cada paso, sostiene que todas las formas de arte y mitología expuestas allí, desde ilustraciones de cómics y arte conceptual de Star Wars hasta obras maestras impresionistas y reproducciones de la Capilla Sixtina, merecen la misma consideración dentro del extenso arco de la historia humana.

Más de 16 años después de proponer por primera vez una institución cultural dedicada a la narración visual, el cineasta George Lucas y su esposa, la empresaria Mellody Hobson, abrirán su largamente esperado museo en Los Ángeles el 22 de septiembre.

El proyecto tuvo dos intentos fallidos: los planes para construirlo en San Francisco y Chicago finalmente fueron abandonados.

Su construcción le ha costado a Lucas alrededor de US$1.000 millones de su propio dinero. Como referencia, el recientemente inaugurado Centro Presidencial Obama costó US$850 millones.

En el interior, los visitantes encontrarán una parte importante de la colección privada de Lucas, reunida a lo largo de cinco décadas y compuesta por obras de arte, vestuario, utilería cinematográfica y objetos de colección. Actualmente, más de 1.300 piezas están expuestas en 30 galerías.

“Este ha sido un largo camino”, dijo Lucas a periodistas durante una apertura privada para la prensa realizada el miércoles. “Parte del problema es que soy un contrarian. No me gusta hacer cosas que la gente piensa que se pueden hacer”.

“Este casi quebró mi voluntad”, agregó, “pero contar con las grandes personas que hemos reunido para hacer esto ha sido una gran ventaja. Aun así, tuvimos que lidiar con burocracias y con personas que piensan de manera contraria, pero logramos abrirnos camino a través de todo eso”.

Muchos fanáticos acudirán por los vehículos de “Star Wars” y las esculturas de Yoda y Grogu, pero la gigantesca franquicia de ciencia ficción ocupa solo alrededor del 7% del museo.

Lucas y Hobson apuestan a que esos visitantes se quedarán para contemplar obras de Frida Kahlo y Norman Rockwell, fotografías de Gordon Parks, cómics de Frank Miller y el anime Cowboy Bebop, que será proyectado en una de las dos salas de cine junto con las primeras películas mudas, los propios trabajos estudiantiles de Lucas y producciones de reconocidos artistas históricos como Man Ray.

Repensando el canon

En los últimos años, importantes instituciones artísticas, como el Museo de Arte Moderno de Nueva York y la Tate Britain de Londres, han reconsiderado el canon cultural reorganizando sus colecciones permanentes y exhibiendo a artistas ignorados o marginados junto con nombres ampliamente reconocidos.

El Museo Lucas parece seguir una filosofía similar, al plantear que la importancia de una obra de arte no está determinada únicamente por el espacio en el que se exhibe, sino también por aquello con lo que establece un diálogo.

Lucas incluso ha denominado al museo que lleva su nombre “un templo para el arte del pueblo”, otorgando mayor relevancia al trabajo de ilustradores y a otras formas artísticas históricamente menos valoradas.

La colección también está elevada en un sentido literal. Instalado dentro de una sinuosa estructura blanca diseñada por MAD Architects y Stantec, el Museo Lucas parece una nave espacial suspendida sobre Exposition Park, en el sur de Los Ángeles.

Sin embargo, el arquitecto y fundador de MAD, Ma Yansong, señaló que para el edificio de 300.000 pies cuadrados se inspiró en las formas de las nubes.

“El edificio, en realidad, tiene menos que ver con su forma y más con la experiencia dentro del espacio”, explicó durante la presentación a la prensa. “Quería que la plaza central fuera muy espiritual, que todos los que fueran allí pudieran imaginar algo muy diferente”.

Esta elevada ambición puede percibirse en todas partes, desde los futuristas ascensores tubulares hasta la sorpresiva incorporación, a última hora, de una exposición en el piso superior dedicada a murales originales de Banksy, que algunos integrantes del personal todavía no habían visto.

El museo define el arte narrativo como cualquier forma de arte que cuenta una historia y, al recorrer el espacio, se percibe la magnitud de la tarea de organizar y presentar una visión tan amplia.

“El arte narrativo es importante porque representa los mitos que nos sostienen, las historias en las que creemos”, afirmó Hobson durante sus palabras de apertura junto a Lucas. “Puede que no sean necesariamente verdaderas, pero nos unen como familias, como comunidades, como países, como naciones”.

Una mirada a largo plazo

En la planta baja, la exposición inaugural Historia del arte narrativo se siente más como un recorrido por un museo de historia natural, como si visitantes no humanos estuvieran siendo introducidos a los grandes artefactos de la creatividad humana, exhibidos en vitrinas o proyectados digitalmente sobre las paredes de las galerías.

Allí se encuentran recreaciones de antiguas pinturas rupestres, la Capilla Sixtina, la Loba Capitolina con Rómulo y Remo y un retrato de Enrique VIII, combinando reproducciones y formas alternativas de presentar obras que no pudieron ser trasladadas físicamente al museo.

Un viaje en ascensor hasta el cuarto piso conduce al lugar donde se encuentra la mayor parte de la colección del museo. Los visitantes pueden pasar de un conjunto de pinturas de Rockwell, entre ellas la célebre obra de la era de los derechos civiles The Problem We All Live With, a una sala que contiene el Landspeeder X-34 de Luke Skywalker.

Algunas salas están dedicadas a artistas individuales, como Rockwell y el artista de fantasía Frank Frazetta. Otras están organizadas temáticamente: aventura, romance y vida cívica.

El diseño abierto y curvilíneo implica que las galerías no están completamente separadas, reforzando el carácter integrador de la colección, aunque, en conjunto, la enorme variedad de piezas expuestas en ocasiones tiene dificultades para mantener una sensación de cohesión.

La curaduría algo fragmentada podría reflejar las turbulencias que atravesó la administración del museo antes de su apertura. En abril pasado, la entonces directora y CEO, Sandra Jackson-Dumont, dejó su cargo y el propio Lucas asumió la responsabilidad de la “dirección de contenidos”.

Un mes después, el museo despidió a 15 trabajadores de tiempo completo y siete de tiempo parcial. Posteriormente, en diciembre, la curadora jefe Pilar Tompkins Rivas renunció, sin que estuviera previsto designar a una persona para reemplazarla.

Durante la presentación para la prensa, la actual CEO, Tracey Bates, sostuvo que Lucas “siempre ha ocupado un lugar central en la curaduría”.

“Siempre fue el curador principal. Así que eso, en realidad, no ha cambiado. Su visión siempre ha sido la misma”, agregó.

Desde que el museo fue anunciado por primera vez en 2010, algunos críticos han cuestionado si se trata de un proyecto personalista del cineasta. El precio de US$25 de las entradas para adultos y los elevados valores de las membresías también han provocado críticas.

Después de no conseguir un lugar para el museo en San Francisco, Lucas enfrentó oposición pública y una demanda judicial en Chicago. La organización sin fines de lucro Friends of the Parks argumentó que su propuesta para construirlo junto al lago implicaría, en la práctica, privatizar terrenos públicos.

Después de todos los retrasos y obstáculos, el simple hecho de abrir el museo puede sentirse como una victoria para sus fundadores.

Por ahora, no está claro cómo abordarán las futuras exposiciones, si crearán nuevas muestras a partir de la colección permanente o recurrirán a obras encargadas y préstamos de otras instituciones.

Todavía estamos resolviendo algunas cosas”, dijo Ryan Linkof, curador sénior y jefe de cine, durante el evento del miércoles. “Y tenemos todo tipo de ideas sobre lo que vendrá después”.

“Hay ciertas exposiciones que necesariamente deben rotarse, simplemente porque se trata de obras sobre papel: cómics, fotografía, ilustraciones de libros infantiles, cosas que fueron realizadas con materiales frágiles. Puede haber exposiciones que permanezcan durante más tiempo. Pero siempre habrá algo nuevo que ver en el Museo Lucas”.