Cecilia Vicuña lanza en Chile su libro “Edúcate” y advierte: “La empatía está siendo eliminada por poderes egoístas”

La artista visual, poeta y Premio Nacional de Artes Plásticas, Cecilia Vicuña, abordó en CNN Chile el lanzamiento de su nueva publicación titulada Edúcate, instancia en la que profundizó sobre las tensiones contemporáneas entre la educación tradicional, el avance tecnológico acelerado y la necesidad imperiosa de preservar la asociatividad humana y el entorno ecológico frente a la crisis climática.
La creadora fue enfática al diagnosticar el impacto del aislamiento digital en las nuevas generaciones e interpelar el orden social vigente. “Él o la individua sólo llega a la plenitud a través del encuentro, a través de encontrar con quien enlazarse, con quien o con quienes pertenecer”, reflexionó durante la entrevista en Influyentes, advirtiendo que “la empatía está siendo eliminada por todos estos poderes egoístas, crueles, autoritarios que se están instalando en el planeta”. Frente a ese escenario, sostuvo que “es el momento en que la humanidad tiene que escoger, o nos vamos por el lado de obedecer y convertirnos en seres subyugados, o nos vamos por el plano de asociarnos, unirnos por la belleza y por el bienestar de todos”.
En relación al sistema educativo escolar, Vicuña cuestionó el formato lectivo convencional estructurado bajo lógicas de encierro y abogó por experiencias inmersivas directas con la naturaleza. “La escuela me pareció como una reducción, como una limitación, como una pequeña cárcel, como una pequeña prisión”, relató la poeta al recordar sus primeros años de formación. A su juicio, “este es el momento de hacer una gran revolución educativa, que salga de los mismos educadores que como yo sienten que algo le pasa a los niños que los limitan y los constriñen, los reprimen en vez de liberar su creatividad”, poniendo como ejemplo sus recientes intervenciones colectivas de quipus vivos con escolares en los bosques milenarios de alerces y humedales de la Región de Los Ríos.
La ganadora del León de Oro a la trayectoria en la Bienal de Venecia también planteó su preocupación por el retroceso del debate medioambiental a nivel internacional, luego de que diversos reportes recogidos por medios como Radio Biobío den cuenta de sucesivos récords históricos de temperaturas extremas en el hemisferio norte. “La evidencia demuestra que ya la ciencia no puede hacer proyecciones (…) porque la temperatura está aumentando en forma tan brutal que de año en año todas las proyecciones se desbaratan. Lo único que se sabe que este año en el que estamos ha sido el más caluroso del cual hay registro y ya se sabe que el año próximo va a ser tan brutalmente más caluroso que este año que las cosechas van a empezar a fallar en todo el planeta”, concluyó la artista.
Lo más leído
- Cadem: 71% cree que Argentina tiene pretensiones territoriales sobre el Estrecho de Magallanes
- Incendio afecta a Hotel Alto Nevados en las Termas de Chillán: Tuvieron que evacuar a ocupantes
- Cecilia Vicuña lanza en Chile su libro “Edúcate” y advierte: “La empatía está siendo eliminada por poderes egoístas”
- Economista seleccionado por OpenAI aterriza debate sobre IA y empleo: “El cambio va a ser similar a la revolución de los computadores en los 90”
- Francia reacciona al triunfo de Alternativa para Alemania: “Es un momento grave en Europa” y llama a no olvidar la historia