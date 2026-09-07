Cuatro detenidos por conducción temeraria en la Costanera Norte: Dos vehículos tenían la revisión técnica vencida

Carabineros logró la detención de cuatro individuos por conducción temeraria en la Costanera Norte, a la altura del kilómetro 7,5.

En el marco del Plan de Fiscalización y Control Vehicular, funcionarios dieron cuenta de conductores manejando a velocidades que fluctuaban entre los 163 y 170 km/h.

La velocidad más alta fue detectada en un Peugeot 3008, que circulaba a 170 km/h. También se controló una moto BMW S1000 a 167 km/h, un Audi A1 a 163 km/h y un BMW X1 también a 163 km/h.

📍#CostaneraNorte: Carabineros de la 32ª Comisaría Tránsito detuvo al conductor de un Audi A1, sorprendido circulando a 163 km/h, por conducción temeraria. 🚔🚨 #SeguridadVial#CarabinerosdelCentenario pic.twitter.com/pVfphcVd2P — Carabineros Tránsito (@CarabTransito) September 6, 2026

Los cuatro conductores fueron sometidos a controles para determinar la posible presencia de alcohol; sin embargo, no se registró el consumo en ninguno de ellos.

Respecto a la documentación, Carabineros constató que el Audi A1 y el BMW X1 tenían la revisión técnica vencida, por lo que fueron retirados de circulación y llevados hasta el aparcadero de Custodia Metropolitana.

📍#CostaneraNorte: Carabineros de la 32ª Comisaría Tránsito detuvo al conductor de una motocicleta BMW S1000, sorprendido circulando a 167 km/h, por conducción temeraria. 🚔🚨 #SeguridadVial#CarabinerosdeChile pic.twitter.com/vOVNDMi3Rg — Carabineros Tránsito (@CarabTransito) September 6, 2026

Los antecedentes de los cuatro procedimientos fueron puestos a disposición del Ministerio Público.

Desde la 32.ª Comisaría de Tránsito y Carreteras remarcaron que este tipo de fiscalizaciones buscan “detectar y sacar de circulación conductas que representan un riesgo especialmente grave para todos quienes utilizan las autopistas”.

📍#CostaneraNorte: Carabineros de la 32ª Comisaría Tránsito detuvo al conductor de un Peugeot 3008, sorprendido circulando a 170 km/h, por conducción temeraria. 🚔🚨 #SeguridadVial#CarabinerosdelCentenario pic.twitter.com/86m39XuQgZ — Carabineros Tránsito (@CarabTransito) September 6, 2026

“A 170 km/h, un vehículo recorre aproximadamente 47 metros en apenas un segundo. Esto significa que, ante la aparición repentina de un vehículo detenido, un objeto en la calzada o una maniobra imprevista de otro conductor, el margen disponible para percibir el peligro, reaccionar y detenerse se reduce considerablemente”, afirmaron.

En ese sentido, desde la institución hicieron énfasis en que los límites de velocidad “no constituyen una recomendación, sino una medida fundamental de seguridad vial, destinada a reducir tanto la probabilidad de ocurrencia de un siniestro como la gravedad de sus consecuencias”.