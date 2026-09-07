Cupón de Gas de $27 mil está próximo a vencer: Revisa cómo canjearlo antes del plazo

Septiembre es el último mes para utilizar el Cupón de Gas Licuado de $27 mil, beneficio entregado por el Gobierno a hogares que cumplían con los requisitos establecidos en el Registro Social de Hogares.

De acuerdo con la información oficial de BancoEstado y el Gobierno, el aporte podrá utilizarse hasta el próximo 30 de septiembre de 2026.

Después de esa fecha, cualquier saldo que no haya sido utilizado vencerá y ya no podrá recuperarse.

¿Cómo funciona el Cupón de Gas de $27 mil?

El beneficio corresponde a un aporte único de $27.000 destinado exclusivamente a la compra de gas licuado en distribuidores adheridos.

No se trata de una transferencia de libre disposición: el dinero no puede retirarse en efectivo, transferirse a otra persona ni utilizarse para comprar otros productos.

Quienes activaron el beneficio pueden utilizarlo digitalmente mediante la App BancoEstado o RutPay, o de manera presencial a través de CajaVecina.

El cupón no debe utilizarse necesariamente en una sola compra.

Si el valor del gas es inferior a $27 mil, el saldo restante queda disponible para futuras compras, siempre que se utilice antes del 30 de septiembre.

En cambio, si la compra supera el monto del beneficio, el usuario deberá pagar la diferencia.

En los canjes realizados mediante las aplicaciones de BancoEstado, esa diferencia se descuenta de la CuentaRUT. En el caso del voucher obtenido en CajaVecina, la diferencia puede pagarse directamente al distribuidor mediante los medios de pago que este acepte.

Para realizar el canje digital, el beneficiario debe ingresar a la aplicación correspondiente, seleccionar el Cupón de Gas Licuado e ingresar los datos del distribuidor y el monto de la compra.

BancoEstado recomienda realizar el procedimiento al momento de concretar la compra con un distribuidor autorizado.

Una vez confirmado el canje, la aplicación entrega un comprobante con el monto utilizado y los datos del vendedor.

Las personas que prefieran realizar el trámite presencial pueden acudir a una CajaVecina y solicitar la impresión de un voucher.

Ese documento tiene una vigencia de tres días desde su emisión. Si vence antes de ser utilizado, es posible solicitar uno nuevo sin costo mientras el beneficio general continúe vigente.

Es decir, la reimpresión podrá efectuarse únicamente hasta el 30 de septiembre de 2026.

¿Quiénes recibieron el beneficio?

El Cupón de Gas estuvo dirigido a jefes y jefas de hogar mayores de 18 años pertenecientes al 80% de mayor vulnerabilidad del Registro Social de Hogares, considerando la información vigente al 16 de abril de 2026.

El proceso de activación finalizó el pasado 30 de junio, por lo que actualmente el plazo corresponde exclusivamente al uso de los cupones que fueron activados oportunamente.