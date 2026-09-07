Presidente Kast y posible fusión de carteras: “¿Necesitamos 25 ministerios? Tenemos que ir viendo cómo ajustar esto”

El presidente José Antonio Kast abordó una posible fusión de ministerios durante su mandato, en el marco de la comisión que anunció en la Cuenta Pública para evaluar una nueva arquitectura del Estado.

Actualmente, hay tres biministros en el Gobierno: Claudio Alvarado a cargo de la cartera de Interior y la Secretaría General de Gobierno (Segegob); Daniel Mas en los ministerios de Economía y Minería; y Louis de Grange en Transportes y Obras Públicas.

En entrevista con Radio ADN, fue consultado sobre los recortes que podrían existir, en el contexto de la discusión del Presupuesto 2027, y si ocurriría una eventual fusión o eliminación de ministerios.

“Cuando nosotros unimos la Secretaría General de Gobierno con el Ministerio del Interior, eso es básicamente el tema de comunicaciones del Gobierno a la ciudadanía que estamos ordenando. Y hay amplio consenso en que, una vez que salió el Ministerio de Seguridad e Interior, ahí se pueden hacer ordenamientos que ayuden a ahorrar”, afirmó el mandatario.

Respecto a si fusionará algunas carteras, apuntó a que “nosotros lo que planteamos son dos mesas; una es la de modernización del empleo público con los funcionarios y otra de la nueva arquitectura del Estado. Ahí se hace la pregunta: ¿Necesitamos 25 ministerios? Yo creo que nosotros tenemos que ir viendo cómo ajustar esto”.

En esa línea, Kast destacó los biministerios que hay en el Ejecutivo: “Otro ministerio que ha funcionado muy bien unido es el Ministerio de Minería unido con el Ministerio de Economía; ha funcionado muy bien”, además de Obras Públicas con Transportes, que “también ha funcionado muy bien”.

“Nosotros lo que le hemos pedido a la mesa de la nueva arquitectura, que tiene un plazo acotado, es que haga un planteamiento y a partir de eso queremos hacer una discusión entre el mundo político y con eso avanzar eventualmente a una reforma del Estado“, cerró el presidente.