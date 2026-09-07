Ministra Marín evita asegurar continuidad de Prodemu, pero afirma que presupuesto 2027 contempla aporte a la fundación

La ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Judith Marín, evitó asegurar expresamente la continuidad de Prodemu y señaló que la situación financiera de la fundación continúa bajo evaluación.

En entrevista con CNN Chile Radio, la secretaria de Estado fue consultada directamente sobre si podía garantizar que Prodemu no cerrará después de diciembre de este año.

“Nosotros, los equipos, lo están analizando mes a mes”, respondió Marín.

Sin embargo, la ministra aseguró que el escenario presupuestario que actualmente maneja el Ejecutivo para el próximo año sí considera recursos para la institución.

“Al menos nuestro presupuesto exploratorio del año 2027 sí contempla el aporte a la fundación”, afirmó.

Déficit de Prodemu se redujo en $1.300 millones

Marín explicó que al asumir la cartera en marzo recibieron a Prodemu con un déficit superior a los $2.000 millones y una proyección que podía alcanzar los $3.000 millones al cierre de 2026.

Según detalló, las medidas adoptadas durante los últimos meses han permitido reducir ese déficit en $1.300 millones.

“La palabra que estamos utilizando es orden”, sostuvo la ministra, quien cuestionó que cerca del 80% de los recursos de la fundación estuvieran destinados a remuneraciones y gastos administrativos, además de contar en su momento con 45 arriendos.

Aunque no garantizó la permanencia institucional de Prodemu, Marín sí aseguró que las mujeres que actualmente participan en sus programas continuarán recibiendo atención.

“Las mujeres que están en los distintos programas van a tener continuidad”, señaló.

La ministra explicó que, si fuera necesario adoptar cambios respecto de la fundación, el Gobierno evaluaría reforzar los recursos del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género para evitar que alguna usuaria quede sin cobertura.

“Si eventualmente tuviésemos que tomar alguna decisión de forma muy responsable, también vamos a evaluar cómo aumentar el presupuesto a fin de que ninguna mujer quede sin sus programas”, afirmó.