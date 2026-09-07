Revelan que el Estado deberá gastar más de $38 mil millones en compensaciones a empresas operadoras de cárceles concesionadas por niveles críticos de sobrepoblación

El Fisco desembolsará más de $38 mil millones en compensaciones durante 2026 a las empresas operadoras de cárceles concesionadas en Chile, debido a los niveles críticos de sobrepoblación penitenciaria.

De acuerdo con lo informado por Radio Biobío, la cifra anual contempla los $16.252 millones liquidados en marzo por el Ministerio de Justicia y un segundo desembolso proyectado en torno a los $22 mil millones para fines de septiembre.

El volumen total estimado para este año cuadruplica el gasto de 2025, periodo en que el Estado canceló poco más de $8 mil millones por este concepto.

El incremento responde a las obligaciones contractuales que aplican cobros diarios en UTM a favor de las concesionarias cuando se sobrepasa la capacidad carcelaria, factor que golpeó con mayor intensidad al Centro de Detención Preventiva Santiago 1 y al penal de Alto Hospicio.

Desde el Ministerio de Justicia confirmaron la emisión del pago de septiembre ante la persistencia del hacinamiento, argumentando que el esquema busca desincentivar que el Estado exceda las plazas acordadas.