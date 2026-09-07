“El Previazo a la Chilena”: El evento gratuito en Providencia en la antesala de las Fiestas Patrias 2026 este 12 y 13 de septiembre

En la antesala de las Fiestas Patrias, Providencia realizará una nueva versión de “El Previazo a la Chilena”, en la Avenida Manuel Montt.

El evento gratuito ofrecerá una jornada de gastronomía, música y tradiciones en uno de los barrios más movidos de Providencia.

La actividad se realizará el sábado 12 y domingo 13 de septiembre, entre las 12:00 y las 22:00 horas, en Avenida Manuel Montt, entre Nueva Providencia y Eliodoro Yáñez, y reunirá a cerca de 30 restaurantes y 60 emprendedores de la comuna.

“Queremos que las Fiestas Patrias se vivan en Providencia y por eso estamos festejando en uno de nuestros barrios gastronómicos emblemáticos. Manuel Montt tiene identidad, comercio, gastronomía y, sobre todo, mucha vida. El Previazo es una invitación a encontrarnos, a disfrutar en familia, a escuchar música chilena y a celebrar nuestras tradiciones, pero también a apoyar a nuestros emprendedores y a quienes todos los días trabajan para que nuestros barrios estén vivos”, destacó el alcalde Jaime Bellolio.

Durante ambas jornadas habrá una programación pensada para grandes y chicos, con música nacional, clases gratuitas de cueca, juegos tradicionales y la Zona 18 Familiar, además de la instancia “Muestra Tu Mejor Talento”.

La gastronomía también tendrá un rol protagónico. Restaurantes y locales del sector sacarán sus mejores preparaciones para sumarse a la celebración, mientras que los emprendedores ofrecerán productos de diseño, orfebrería, textiles, artículos infantiles y distintas propuestas hechas en Providencia.

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Entre los locales que participarán se encuentran Bar Bestia, Bar Teclados – 116, Bar Sit Down, El Bosque, El Volcán, La Santoria, Minimarket San Jorge, Bar 9, Bar Tardeo, Mamut, Dublín, Ramblas, Origin, Kangnam Style, Café Nicolás, Sushi Maky, Bar La Virgen, La Parrilla del Chef, Subway, Los Fabulosos, TPM, Papas y Toppings, Domani, Bombonzinho, Rebelde Keto, Street Wrap, Café Colombia y Los Cuates.

“El Previazo a la Chilena” tendrá acceso gratuito y será una de las actividades con que Providencia dará el puntapié inicial a las celebraciones de Fiestas Patrias.