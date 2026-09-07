“No estoy pidiendo un privilegio”: Karen Rojo pide que Gendarmería entregue en el plazo estipulado el informe para exponer su caso ante el Tribunal de Antofagasta

La exalcaldesa de Antofagasta, Karen Rojo, quien se encuentra privada de libertad en el Centro Penitenciario Femenino, solicitó a Gendarmería agilizar un informe requerido por el Juzgado de Garantía de Antofagasta.

Según publicó La Tercera, en la carta titulada A quienes han estado conmigo, Rojo agradece a las personas que la han apoyado durante este proceso y también señaló: “Como ustedes sabrán, ya he cumplido más del 80% de mi condena. Durante estos últimos 4 años, he procurado enfrentar este proceso con dignidad, fortaleza, responsabilidad, optimismo y fe”.

Rojo pidió a la institución penitenciaria que se cumplan los plazos estipulados y expresó su preocupación debido a que el informe aún sigue pendiente.

“El plazo de entrega de dicho documento vence este próximo 20 de septiembre y hasta ahora este informe aún sigue pendiente”, afirmó, y aclaró: “No estoy pidiendo un privilegio ni que se anticipe una decisión. Solo espero tener la oportunidad de ser oída por el Tribunal de Antofagasta, que se conozcan mis antecedentes y mi conducta durante estos años y que mi situación pueda ser revisada por mi derecho a una pena mixta”.

En esa línea, manifestó que mantiene “intacta la esperanza” de que Gendarmería pueda entregar el informe y de que se pueda realizar la audiencia.

“Siempre he enfrentado los momentos difíciles con resiliencia y optimismo. Esta vez no será diferente”, remarcó.

Por su parte, la abogada de Karen Rojo, Loreto Flores, detalló en el citado medio que el informe requerido por el Juzgado de Garantía de Antofagasta fue solicitado el pasado 6 de agosto. Posteriormente, lo reiteró el 16 del mismo mes y, finalmente hubo una solicitud para conocer el avance de este documento.

“El temor, creemos nosotros, que tiene Karen, ciertamente, es que exista una dilación innecesaria respecto a este informe y que no le permita ser escuchada en una audiencia, que es donde efectivamente se deben debatir las circunstancias para determinar si le corresponde o no cumplir el saldo de la pena a través de lo que se denomina pena mixta”, concluyó Flores.