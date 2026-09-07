Nike sale del S&P 100 después de 18 años mientras su acción se desploma casi 80% desde su máximo histórico

S&P Dow Jones Indices anunció el 4 de septiembre que Nike saldrá del S&P 100 antes de la apertura del 21 de septiembre, con lo que pone fin a una permanencia de dieciocho años en ese índice, iniciada en diciembre de 2008.

El lugar de la compañía deportiva lo tomará Palo Alto Networks, mientras Dell Technologies, Arista Networks y SanDisk completan las cuatro entradas que reemplazan también a Colgate-Palmolive, Simon Property Group y Honeywell Aerospace.

Las cuatro compañías que se incorporan al índice pertenecen todas al sector de tecnología de la información, mientras las cuatro que salen corresponden a consumo discrecional, consumo básico, bienes raíces e industrial aeroespacial, según un estudio de XTB.

La firma señaló que el rebalanceo formaliza en la estructura del índice la rotación de liderazgo sectorial que se ha observado en el mercado desde comienzos de año.

Nike seguirá en el S&P 500 y cotizando en la NYSE

Nike se mantiene dentro del S&P 500, dentro del Dow Jones y continúa cotizando con normalidad en la Bolsa de Nueva York (NYSE), ya que el S&P 100 es un subconjunto del S&P 500 y la exclusión responde al criterio de representatividad por capitalización que la firma indexadora revisa cada trimestre.

La acción de Nike cerró en US$ 38,40 el 4 de septiembre, apenas 1,19% por sobre el mínimo de 52 semanas de US$ 37,95, marcado un día antes, y 50,1% por debajo del máximo de 52 semanas de US$ 76,97.

Frente a su máximo histórico intradía de US$ 179,10, alcanzado el 5 de noviembre de 2021, la caída acumulada llega a 78,6%, de acuerdo con el análisis de XTB.

Nike pierde cerca de US$ 224.000 millones en capitalización

La capitalización bursátil de la compañía refleja una contracción todavía mayor que la del precio de la acción. Nike pasó de una valoración cercana a US$ 281.000 millones en su punto máximo a aproximadamente US$ 56.900 millones en la actualidad, lo que equivale a una destrucción de valor cercana a US$ 224.000 millones y una caída de 80%, según XTB.

La firma explicó que esa diferencia respecto de la baja del precio se debe a que las recompras de acciones de años anteriores redujeron el número de títulos en circulación.

Para volver a su máximo histórico desde el nivel actual, la acción necesitaría subir 366%.

Caída de Nike combina menor utilidad y compresión del múltiplo

De acuerdo con XTB, la caída de Nike combina dos efectos que se multiplican entre sí. La utilidad por acción diluida de la compañía pasó de US$ 3,56 en el año fiscal 2021 a US$ 1,58 subyacentes en el año fiscal 2026, una vez excluido un beneficio extraordinario por recuperación de aranceles, lo que representa una contracción de 55,6% en la ganancia real del negocio.

En paralelo, el múltiplo que el mercado estaba dispuesto a pagar por esa utilidad bajó de cerca de 50 veces en el máximo a alrededor de 24 veces en la actualidad, una compresión de 51,7%.

Según el análisis, Nike gana hoy 44% de lo que ganaba en 2021 y el mercado paga 48% del múltiplo que pagaba entonces, de modo que ambos factores combinados dejan a la acción en 21% de su valor anterior, cifra que coincide de forma aritmética con la caída de 79% que acumula el precio.

¿Qué necesita Nike para recuperar su valor?

La firma planteó que la recuperación de la acción dependerá de que Nike vuelva a expandir sus márgenes operativos, confirme que la demanda del consumidor final valida el mayor embarque de producto hacia el canal mayorista, logre estabilizar sus categorías Sportswear y Jordan Streetwear, y reduzca la contracción que mantiene en la región de la Gran China.

Ignacio Mieres, head of research de XTB, explicó: “La presión sobre Nike ha continuado profundizándose luego de conocerse que la compañía será excluida del índice S&P 100 durante este mes, poniendo fin a cerca de 18 años de permanencia en este índice“.

“La noticia se produce en un escenario complejo para la empresa, cuya acción acumula una fuerte corrección desde sus máximos históricos, en medio de resultados que no han logrado alinearse con las expectativas del mercado y de persistentes desafíos sobre sus márgenes y perspectivas de crecimiento“, agregó.

“Este deterioro también se ha reflejado en su valoración bursátil, con una pérdida cercana a los US$ 230.000 millones en capitalización de mercado desde sus niveles máximos”, puntualizó.